Vamos lá, Portugal!: Webtalk Saúde| Que futuro?

Luís Goes Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração dos SPMS, Isabel Vaz, Presidente da Comissão Executiva do Grupo Luz Saúde, Óscar Gaspar, Presidente da APHP e Paulo Barradas Rebelo, Presidente do Grupo Bluepharma dão continuidade ao ciclo de webtalks Vamos lá, Portugal! para debater o tema Saúde | Que futuro?