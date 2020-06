Negócios TV Verdes querem vedar apoios públicos a empresas com sede em paraísos fiscais A carregar o vídeo ... Negócios TV Verdes querem vedar apoios públicos a empresas com sede em paraísos fiscais 0 0 Ler mais tarde 15:16

O Partido Ecologista "Os Verdes" irá propor na especialidade do Orçamento Suplementar que sejam vedados apoios públicos às empresas com sede em paraísos fiscais e um fundo de tesouraria para as micro, pequenas e médias empresas (MPME).