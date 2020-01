Negócios TV Vírus da China leva Europa e bolsa nacional ao tapete A carregar o vídeo ... Negócios TV Vírus da China leva Europa e bolsa nacional ao tapete 2 0 Ler mais tarde 27.01.2020

As bolsas europeias abriram o dia com descidas superiores a 1%, com os investidores assustados com a propagação acelerada do coronavírus e do seu potencial impacto para a economia.