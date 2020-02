Os bons resultados alcançados em 2019 nos diferentes segmentos de seguros e os vários prémios de reconhecimento da marca recebidos no último ano provam o sucesso da estratégia da Seguradora. Resultados que chegam fruto do forte investimento que a Ageas Seguros tem feito em Portugal mas também pelo trabalho conjunto da Seguradora e dos seus Mediadores. Uma parceria de sucesso que transforma os Mediadores numa das principais mais-valias da Ageas Seguros.





A plateia de mais de 800 Mediadores, reunidos no Agentes Summit ’20, o evento anual com a rede de distribuição, reforça esta realidade e dá vida a um dos principais compromissos da marca: a proximidade. Sempre a trabalhar no sentido de inspirar o amanhã dos seus Parceiros, a Seguradora aproveitou o evento para dar a conhecer algumas das novidades estratégicas pensadas para 2020, além de distinguir os seus principais Mediadores – levando-os numa viagem rumo à Islândia – e lançar já os dados para a próxima aventura, desta feita, na Costa Rica. Mas muitas outras foram as novidades deixadas para o desempenho da atividade nos vários segmentos Particulares, Empresas e Parcerias. "Ir para além dos seguros" e "ser a empresa preferida" foram as expressões mais ouvidas durante o evento, por serem lemas que norteiam a estratégia da Ageas Seguros, que se tem vindo a munir dos parceiros certos para responder às necessidades dos seus clientes e, ao mesmo tempo, investindo na prestação de serviços, na especialização e formação de Mediadores.