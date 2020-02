Malas feitas rumo à Islândia

Este ano, um total de 70 Mediadores vão conhecer a Islândia, numa viagem de sonho que permitirá ainda estreitar laços entre a marca e cada um dos seus Mediadores e fomentar o networking entre todos.





A Ageas Seguros identificou assim os 20 melhores Mediadores AGE – Agentes Gerais Exclusivos, os 20 melhores Mediadores Multimarca e os 30 melhores Consultores Private para embarcar rumo ao país do gelo. Para o momento solene de reconhecimento o Agentes Summit ’20 contou com a presença do ator Nuno Távora, que representa o papel dos Mediadores na comunicação da marca, e Gustavo Barreto, Diretor Geral de Distribuição e Marketing da Ageas Seguros.





E, se este ano, a mala deverá incluir roupa bem quente, a verdade é que o próximo destino traz consigo muito calor. Numa iniciativa inédita e que envolveu todos os Mediadores presentes, foi votado através da app do evento, o destino para o próximo ano. À escolha, os Mediadores tinham Itália, Canadá e Costa Rica. A preferência recaiu neste último, antevendo-se, para 2021, dias inesquecíveis no quente país da América Central. Foi um dos momentos altos do evento, com um ano de antecedência, com uma apresentação imponente deste destino que reconhece os melhores, bem como a dedicação e o profissionalismo dos nossos Mediadores.