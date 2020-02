Palavras que inspiram

Com o intuito de inspirar o dia a dia dos seus Mediadores e a forma de trabalharem diariamente com total orientação ao Cliente, o Agentes Summit ’20 contou com a participação de Manuel Lopes da Costa, Professor na ISCTE Business School e Country Managing Partner da BearingPoint, e de Tiago Forjaz, da SingularityU Portugal Leadership Expert and Founder and Chief Dream Officer MighT, que ali partilharam as suas experiências e inspirações.