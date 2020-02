Papel dos Mediadores de seguros é determinante para o futuro

São um dos principais agentes da mudança no seio da Ageas Seguros. A importância dos Mediadores foi sublinhada pelo CEO da Ageas Seguros, José Gomes.

Passar a encarar a venda como algo proativo, estar cada vez mais próximo dos Mediadores reconhecendo-lhes o papel relevante e apostar numa oferta que vai além dos seguros são caminhos que a Ageas Seguros vai trilhar.

Em entrevista ao Jornal de Negócios, o CEO da Ageas Seguros, José Gomes, explicou o que a empresa está a fazer para concretizar estes e outros objetivos.

Qual a mensagem que destacaria relativamente ao Agentes Summit ‘20?

Destacaria desde logo o papel que os Mediadores têm de ter na construção do futuro; mas também o esforço que se tem vindo a fazer nestes últimos três anos de passar de uma venda reativa para uma venda proativa. É nesse sentido que temos vindo a investir, não só ao nível da formação e certificação dos Mediadores como também em ferramentas de capacitação e outras que permitem passar do trabalho mais administrativo para aquilo que é uma atitude proativa e de verdadeiro acompanhamento do dia a dia dos nossos Clientes, cada vez mais próximo.

Mas passaram ainda outras ideias…

Sim, a ideia de que a marca é muito importante; a Ageas Seguros é uma companhia recente no mercado, é uma marca que ainda não tem quatro anos e temos feito um investimento forte e que é determinante para a nossa rede de distribuidores, até porque se a companhia não for conhecida não estará na esfera de confiança dos Consumidores e Parceiros de negócio. E temos investido fortemente nisso para ter um nível de notoriedade que, já hoje, atinge valores históricos de crescimento (2019 -63%). Por isso continuaremos a fortalecer esse investimento para conseguir ter os indicadores ainda mais altos do que temos atualmente, e para sermos a empresa preferida.

Como se consegue manter este nível de notoriedade?

Passa pela continuação do processo de mudança que temos estado a fazer ao longo dos últimos tempos com acento tónico nas áreas da tecnologia e dos processos, na forma como lançamos novos produtos, e sobretudo na forma como comunicamos e nos posicionamos no mercado.

Há outro aspeto igualmente importante e que é termos um grupo cada vez mais forte e diversificado, com um portfólio de seguros (desde aquilo que são os produtos não vida, aos vida e à saúde) e serviços cada vez mais abrangente.

A aposta numa rede de Mediadores abrangente é importante para a Ageas Seguros?

É, claramente. Nós temos redes de Mediadores exclusivos e multimarca, e a aposta que estamos a fazer passa pelo crescimento ao nível das redes de uma forma geral. Esta opção é fundamental para podermos estar onde estão as pessoas, onde estão as empresas e onde podemos fazer a diferença.

Que marcos destaca neste último ano?

No Grupo Ageas, começaria pela oferta que foi feita relativamente à solução de oncologia da Médis e que de facto é uma campanha fortíssima com soluções disruptivas e que não existiam no mercado.



Particularizando na Ageas Seguros, destaco o Fórum PME Global – ciclo de conferências para empresários a nível regional -, que para nós é uma iniciativa muito interessante, até porque temos uma aposta forte no segmento das médias e pequenas empresas e daí a sensibilização das empresas e dos gestores ao nível do risco, que por vezes é descurado. Também a evolução da forma de comunicação da marca, cada vez mais robusta e arrojada, que chega de uma forma diferenciadora através dos diversos meios de comunicação, bem como a renovação das lojas dos Mediadores, com um conceito premium despido de barreiras e ruído visual. Entre tantos outros exemplos.





Estamos muito satisfeitos com os resultados e com o reconhecimento das pessoas em geral, em particular dos nossos parceiros, pelo caminho que estamos a percorrer, com uma equipa dinâmica e forte.

Quais me diria serem as duas ou três tendências para este ano que o Grupo Ageas Portugal vai abraçar?

A continuidade em matéria de soluções diferenciadas no que diz respeito ao ramo vida para o segmento sénior e à recente parceria com a José de Mello Residências e Serviços, a continuidade de soluções disruptivas na área da saúde – nomeadamente através da consulta de consumos e pedidos de reembolso de despesas através da app Médis–, e a aposta continuada no segmento das PME. Ainda iniciativas que visem a prevenção, pois o posicionamento da Ageas Seguros é atuar antes que os acidentes aconteçam, para além de estar presente nos momentos em que efetivamente acontecem. E, desenvolver sistemas, plataformas e empresas se assim se justificar, para responder e até antecipar, as necessidades dos nossos Clientes.