Portugal marca a diferença na Ageas Seguros, Steven Braekeveldt

Em pouco mais de três anos, a Ageas Seguros tornou-se reconhecida pelos portugueses e é já uma das suas principais escolhas em matéria de seguros. A vitória, neste caso, está nas mãos de uma grande equipa que integra áreas diversas e uma vasta rede de Mediadores que, em qualquer ponto do território nacional, dão a cara pela marca. Esta foi uma das mensagens transversais ao longo da Agentes Summit 2020, que reuniu em Lisboa mais de 800 Mediadores.





Oportunidade para ouvir uma mensagem de Bart De Smet, CEO do Grupo Ageas a nível internacional, na qual se reforça a relevância de Portugal no negócio do grupo: "Portugal é um dos mercados mais importantes da Ageas. Queremos ser líderes e esse objetivo reflete-se no investimento contínuo que fazemos."





Bart De Smet sublinhou que se deve trabalhar para "oferecer um serviço de excelência ao cliente, guiado pela melhor tecnologia e garantindo sempre a sustentabilidade e o menor impacto possível".



Os bons resultados só são possíveis de alcançar "se a Ageas Seguros for uma empresa na qual Mediadores e Clientes podem confiar", algo que se consegue "por via do trabalho em equipa, inspirando o nosso mundo e o vosso futuro", disse ainda o CEO do Grupo Ageas numa alusão direta aos Mediadores.

A afirmação de uma marca

Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal, subiu a palco para agradecer o trabalho de todos quantos ajudaram a afirmar o nome da Ageas Seguros no mercado nacional: "Ao início era uma marca desconhecida e gerou dúvidas; hoje em dia é uma certeza.



Um agradecimento aos que ajudaram a incutir confiança à marca." Uma confiança que se percebe pela "boa performance global ao longo de 2019" e que permitiu "um reforço do investimento com o lançamento de duas novas empresas pertencentes ao Grupo Ageas Portugal". Steven Braekeveldt não deixou de mencionar quer a "excelente rentabilidade alcançada" quer também "os 1,4 mil milhões de euros" que as marcas do Grupo Ageas Portugal (Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo) "devolveram à sociedade por via de indemnizações pagas aos Clientes", por exemplo.

Um ano desafiante

O bom ritmo de 2019 refletiu-se também no ramo não vida como fez questão de sublinhar o CEO da Ageas Seguros, José Gomes: "2019 foi um ano desafiante, mas quando se trabalha em conjunto, os resultados aparecem com crescimento acima do mercado."



Assim sendo, a Ageas Seguros "cresceu acima da taxa do mercado" e ultrapassou um vasto conjunto de desafios, como a implementação de um novo modelo de regularização dos sinistros. As melhorias foram também notadas pelos Mediadores, que passaram a contar com melhorias no processo de subscrição dos seguros e prestação de serviços, disse ainda José Gomes. Sob o lema "Beyond Insurance", o Grupo Ageas Portugal procura ir além dos seguros em si, estando cada vez mais próximo dos seus Clientes e Consumidores, antecipando as necessidades que estes apresentam. Como exemplo, temos o lançamento da Ageas Repara, que tem como objetivo atuar de forma preventiva e não evasiva, no âmbito da resolução de sinistros relacionados com infiltrações e humidade nos imóveis.