Desafiar o Futuro

O evento Ageas Seguros Agentes Summit surge numa altura em que Portugal completa um ciclo de três anos como país estratégico para o grupo, de acordo com Hans de Cuyper, CEO do Grupo Ageas Internacional em Bruxelas.



Sob o tema "Creating 2021", a iniciativa contou com uma audiência de mais de 1.300 mediadores, que assistiram ao evento online. Esta edição, por circunstâncias da incerteza vivida desde 2020, apelou à construção do futuro de imediato, uma mensagem inspiradora para os agentes do Grupo que pretendem permanecer no topo das seguradoras nacionais em 2021.



A Casa da Música, o Teatro Nacional D. Maria II (espaços culturais apoiados pelo Grupo Ageas Portugal), tal como a vila de Marvão, onde decorre o Festival Internacional de Música de Marvão patrocinado pelo Grupo, foram palco desta cimeira, que contou uma vez mais com a apresentadora Filomena Cautela, cara da campanha publicitária da marca, como anfitriã.



Os locais reuniram oradores dos três ramos de negócio da Ageas Seguros: Vida, Saúde e Não Vida. A abertura do evento esteve a cargo de José Gomes, CEO da Ageas Seguros e representante do segmento Não Vida.



A partir do Teatro Nacional D. Maria II, José Gomes considerou 2020 um ano desafiante e que exigiu uma grande capacidade de adaptação e de resposta da empresa e das equipas à pandemia, com a criação de soluções que levaram a muitas conquistas.



Para José Gomes, 2021 será igualmente "um ano complexo que exige resiliência, agilidade e capacidade de criação de negócios, relações e soluções".





Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal, acrescentou que este ano o foco principal será "enfrentar as consequências da crise pandémica, algo a que o setor segurador se tem vindo a adaptar, apostando na prevenção constante através de iniciativas que alavanquem a proximidade, a inovação, a sustentabilidade, o serviço ao Cliente e a emoção."

Cultura é eixo estratégico

No contexto atual de crise do setor cultural, José Gomes salientou o papel do Grupo Ageas Portugal no apoio à cultura que, tal como o próprio negócio segurador, o Grupo e a Ageas Seguros, desperta emoções nas pessoas.



O compromisso de dinamização da cultura (música, teatro e dança) assumido junto de colaboradores, parceiros e Clientes é visível através das parcerias estabelecidas com o Coliseu Porto Ageas, Teatro Nacional D. Maria II e Casa da Música.



A criação do Prémio Novos Talentos em 2017, em associação à Casa da Música, já premiou o talento de vários jovens músicos, de superior potencial artístico, nas áreas da criação, interpretação e desempenho em palco.





