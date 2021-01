Foco na proximidade e prevenção

A Ageas Seguros atingiu no ano passado um nível de 71% de notoriedade e pela primeira vez foi eleita marca de Excelência pela Superbrands, juntando ao Prémio Cinco Estrelas que venceu pelo quarto ano consecutivo. Estes resultados foram obtidos com o trabalho de muitas Equipas que diariamente procuram melhorar e entregar com qualidade os processos de decisão e de suporte à venda.



Para estas distinções contribuíram também as iniciativas de apoio às PME, nomeadamente através da realização do ciclo de conferências Fórum Global PME, virtualmente, em parceria com a Ordem dos Economistas e com um conjunto de parceiros a nível nacional e regional, em que foram debatidos assuntos relacionados com a realidade empresarial, sobretudo de pequenas e médias empresas e os riscos associados às mesmas.



Paralelamente, foi reforçada a comunicação e o posicionamento do serviço PAR – Prevenção e Análise de Risco, de consultoria e aconselhamento gratuito aos clientes PME, com o objetivo de prevenir acidentes com pessoas e património, sendo estes os principais riscos identificados pelas análises realizadas pelo Serviço PAR. De acordo com um estudo da Agência Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho, por cada euro investido em prevenção há um retorno de 2,2 euros.



Estes são motivos válidos para em tempos de incerteza os Clientes empresariais Ageas Seguros beneficiarem do serviço de aconselhamento gratuito PAR. E foi com o propósito de Inovação em prevenção nas empresas que a Ageas Seguros e a Exame lançaram o Prémio Inovação na Prevenção em parceria com a Ordem dos Economistas e o ISQ.





O objetivo desta iniciativa é o de premiar e promover as práticas mais inovadoras em prevenção e segurança. Contando com um painel de jurados de reconhecidas entidades, o Prémio divide-se em 4 categorias: Pessoas, Património, Ambiente, e o Melhor a nível Nacional. As inscrições estão abertas até ao próximo dia 31 de janeiro em www.ageas.pt.

Maior proximidade

No cenário macroeconómico de 2021, Gustavo Barreto, diretor-geral de Distribuição e Marketing da Ageas Seguros, assume que "a prioridade deste ano é a proximidade entre Agentes e Clientes e continuar a fortalecer esta relação".



O confinamento de 2020 impulsionou a marca a encontrar canais digitais diferenciados, por forma a manter o contacto próximo com os diversos stakeholders. Gustavo Barreto assegurou que este ano pretende continuar a ser a seguradora de referência dos mediadores e por isso tem objetivos claros para a Ageas Seguros.



Reforçar a aposta na rede de mediadores, através de várias iniciativas, quer à distância ou presenciais (caso as condições assim o venham a permitir) como Roadshows, Fóruns de Proximidade, Webtalk, garantir a presença nacional através do investimento nos diferentes canais de distribuição e aperfeiçoar continuamente os processos e produtos, de forma a garantir uma melhor experiência dos Clientes, são as principais metas.



A empresa vai continuar a apostar em produtos e serviços que vão para além dos seguros, como são exemplos o Ageas Repara, as Clínicas Médis e o Mundo Ageas, a nova plataforma de serviços, com vantagens para Clientes e Mediadores.