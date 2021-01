Inovação nos produtos

O segmento de Saúde encontrou-se na Pousada de Marvão, onde Eduardo Consiglieri Pedroso, CEO da Médis, reforçou que 2021 é o ano em que a marca celebra "25 anos de um crescimento consistente". A articulação e a complementaridade aos serviços disponibilizados pelo Serviço Nacional de Saúde no combate à pandemia de covid-19, com a disponibilização dos serviços médico online, entrega de medicamentos ao domicílio, disponíveis 24 horas por dia, através da linha telefónica e app Médis, foram, segundo Eduardo Consiglieri Pedroso, fundamentais para o bem-estar dos Clientes.





O painel "Desafiar o Presente" encerrou o evento. Uma conversa moderada pelo jornalista João Moleira, que contou com a presença de Ricardo Cabete, CEO da Emotion Talks, Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal, e Gustavo Barreto, diretor-geral de Distribuição e Marketing da Ageas Seguros. O debate focou-se nas principais estratégias comerciais das empresas, assim como na preocupação com a Proximidade junto dos Clientes e Agentes.

Novos produtos

Em linha com o tema do evento, de construção de um futuro próximo, foram apresentados os novos produtos, que respondem às atuais necessidades dos Clientes. "Ritmo Vida" é um seguro de Vida Risco, ímpar no mercado, que alerta os portugueses e as suas famílias para a importância de estarem seguros, na possibilidade de algum imprevisto acontecer, seja a título pessoal ou profissional. Com base no mote "O mundo não perde o seu ritmo", este produto reúne inúmeras vantagens tais como:



1. Garantia de um subsídio diário, até ao máximo de três anos, em caso de incapacidade total temporária para trabalhar;



2. Duplicação dos capitais em caso de acidente (invalidez dependência ou morte por acidente);



3. Verificando-se uma situação de hospitalização, é salvaguardado um subsídio diário.





E a pensar nas Ordens Profissionais e nas suas necessidades específicas, em caso de dependência de terceiros por motivo de acidente e invalidez definitiva para exercer a profissão, o capital seguro pode ser multiplicado por cinco, até um máximo de 1 milhão de euros.



De modo a estar ao lado dos portugueses neste contexto pandémico, esta solução é reforçada com o lançamento de uma campanha que protege os Clientes em caso de infeção por covid-19 ou isolamento profilático, na opção TOP, através de um subsídio diário desde o primeiro dia em que deixa de poder trabalhar.



Esta campanha estará em vigor até ao final do mês de março. Um produto e campanha muito relevantes neste contexto pandémico e uma aposta para fazer a diferença e criar valor acrescentado junto dos Clientes. Acidentes Pessoais é um produto de proteção abrangente, no âmbito pessoal, profissional e familiar, para "todos os momentos da vida".



Com quatro opções de base e um leque de coberturas opcionais, tem ainda proteção extra: velocípedes, neve, adrenalina ou estudantes sem fronteiras, que permite ao Cliente não ter necessidade de efetuar seguros à parte. Este seguro é direcionado para individuais e famílias que pretendem estar protegidas 24h/dia, 365 dias/ano, perante os imprevistos que resultam de um acidente.