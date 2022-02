A energia contagiante e sustentável da Ageas Seguros

A Ageas Seguros assume-se como uma marca arrojada e inovadora que, ao longo dos seus cinco anos, conquistou a confiança do mercado, tornando-se reconhecida pelos portugueses. Com uma aposta constante na diferenciação e inovação, uma imagem moderna e uma proximidade ímpar com o público, a seguradora juntou mais de 1.600 Mediadores numa manhã repleta de energia, num evento carbono zero!

A edição do Agentes Summit 2022 revelou a vitalidade da Ageas Seguros que continua a inspirar e a desmistificar um setor conotado como cinzento, tornando-o mais colorido.

Encontros que fazem a diferença

É inegável que a energia está em tudo. Nas pessoas, na cultura, manifestando-se em movimentos de dança ou na pintura de um quadro, na força das marcas e em toda a natureza. E como que num tributo a esta energia que rege igualmente as relações entre a comunidade, a Ageas Seguros cumpriu a missão de juntar Mediadores, Parceiros e Convidados especiais, com nomes como Paulo Portas, Catarina Furtado, e o grupo musical HMB, numa ocasião ímpar, no passado dia 28 de janeiro.

Catarina Furtado foi a anfitriã do Agentes Summit 2022 que apresentou aquele que seria o primeiro painel de uma manhã que se previa de partilha de sucessos, ambições e sonhos. Este painel, que teve como mote "A Energia que nos conduz", juntou Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal, Eduardo Consiglieri Pedroso, Comissão Executiva – Ecossistema Saúde, Gustavo Barreto, Comissão Executiva – Comercial e Marketing (foto em baixo), José Gomes, Comissão Executiva – Operações, Katrien Buys, responsável de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade, e Nelson Machado, Comissão Executiva – Vida & Bancassurance.

Mais do que abordar o balanço das conquistas e feitos marcantes de 2021, os convidados fizeram uma análise aos desafios passados e futuros, partilhando ainda a ambição estratégica do Grupo Ageas Portugal, que pretende combinar a performance com o humanismo, abordando as necessidades de todos os envolvidos, proporcionando sempre uma experiência emocional e relevante na vida das pessoas.

Afinal, num contexto especialmente atípico, devido à pandemia, que mudou por completo vidas e prioridades, o Grupo Ageas Portugal revelou resiliência e manteve a sua proximidade não só com o público, mas com aqueles que são a peça-chave da Ageas Seguros, os Mediadores. Face ao encerramento das lojas, foi necessário apostar em novos canais digitais, que possibilitassem a continuidade das operações e fomentassem a proximidade entre Mediadores e Clientes, e os resultados foram notórios.

O 2.º painel teve como protagonistas Alexandra Catalão, responsável da Rede de Agentes, Catarina Rodrigues, responsável da Rede de Corretores, e Hugo Julião, responsável de Marketing Canal e Digital. "A força da nossa Energia" foi o tema central deste encontro onde foram apresentados os desafios comerciais e de marketing em 2022 e quais as iniciativas para este ano que contribuirão para o crescimento constante da Ageas Seguros. Sendo o Cliente a razão de existência e pilar de atuação da Ageas Seguros, em 2022, a marca continuará a fazer a diferença na vida dos portugueses, oferecendo serviços que acompanham a tendência de mercado e as necessidades de Clientes Particulares, Empresas ou Ordens Profissionais.

De forma a responder à questão "Energize 2022. Como?", seguiu-se um momento de partilha e reflexão sobre os desafios económicos e políticos que serão vividos em Portugal nos próximos anos, e quais os impactos na dinâmica comercial e do mercado segurador português, pela mão do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas.

Apoio à cultura é uma constante no Grupo Ageas Portugal e nas suas marcas

Enquanto parte do ADN do Grupo Ageas Portugal, não podia faltar a Energia da Cultura e essa esteve presente em todos os momentos deste evento digital da Ageas Seguros, numa homenagem a todos os profissionais deste setor. Afinal, ao longo dos anos, o Grupo tem apostado no compromisso de dinamização da cultura, inclusão e de promoção do talento nacional. Se o início do Agentes Summit 2022 contou com um tributo aos STOMP, foi ainda possível assistir a uma dupla improvável de bailarinos que juntou bailado com estilo hip-hop, terminando com uma indescritível performance dos HBM e a Orquestra, nos Jardins do CCB, em Lisboa.

E a preocupação pelo planeta não ficou esquecida. Sendo a sustentabilidade um dos fatores de grande preocupação e importância para o Grupo Ageas Portugal, este evento teve uma particularidade distinta. A Ageas Seguros levou a cabo todos os esforços para mitigar as emissões de carbono durante a produção deste evento, situação possível graças a um trabalho minucioso com a Ponto Verde Serviços, que identificou e analisou todo o carbono emitido durante a produção deste evento. As emissões de gases de efeito de estufa resultantes do consumo de eletricidade, produção de resíduos e mobilidade totalizaram 7,8 tCO2e. A compensação destes 7,8 créditos de carbono (medidos em tCO2e) será traduzida em créditos provenientes da regeneração de uma área de floresta nacional num total de 1.276m2 ao longo dos próximos 15 a 30 anos. Desta forma, é possível para a marca compensar essas emissões e garantir a manutenção desta área plantada com Carvalhal Negral, contribuindo para um futuro melhor.

Dar e receber

Ao longo dos cinco anos de vida, a Ageas Seguros foi conquistando os mais diversos prémios e distinções, atestando o reconhecimento merecido dos parceiros e Clientes. Foi vencedora, pelo 6.º ano consecutivo, na categoria "Seguros" para 2021, com o prémio 5 estrelas (prémio atribuído diretamente pelos consumidores e que distingue as melhores marcas do mercado, a nível de produtos e serviços); foi pela segunda vez considerada como Superbrand, enquanto marca de excelência na área de "Seguros", em que a capa Ageas Seguros do livro Superbrands foi vencedora da melhor capa; e foi vencedora Ouro na categoria "Serviços Financeiros e Seguros" dos prémios à eficácia da comunicação 2021, com a campanha de lançamento do novo produto Ritmo Vida, que teve como mote "o mundo não perde o seu ritmo". Juntando a todas estas distinções o de Marca Recomendada pelos consumidores portugueses através do Portal da Queixa.

Este é o resultado da dedicação e empenho de todas as equipas e Mediadores Ageas Seguros, como pilares na relação com os Clientes, fomentando uma relação de transparência e de proximidade, motivo pelo qual a nova campanha da marca centra o Mediador na vida dos Clientes.