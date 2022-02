Premiar a prevenção

Para a Ageas Seguros, a prevenção é a chave da eficiência do negócio. Pois, mais do que agir em caso de sinistro, deve-se prevenir antes que aconteça. Por isso, nos últimos tempos, a seguradora criou produtos e serviços que vão ao encontro da prevenção e redução do risco de acidentes. É inegável que a pandemia trouxe uma nova mudança no paradigma do mercado laboral, como o caso do trabalho remoto, situação em que os trabalhadores se encontram atualmente, abrangidos pelo seguro de Acidentes de Trabalho. Contudo, existem tendências que exigem uma readaptação por parte das seguradoras, ao trazerem novos riscos, e que devem ser objeto de uma reflexão.





Para a Ageas Seguros trabalhar na prevenção não é um custo, é um investimento que tem um elevado retorno, sendo por isso, fundamental para a sustentabilidade das empresas. Dessa forma, evitam-se os custos diretos (assumidos pela pessoa segurada, como tratamentos, pensões de invalidez, etc.) e indirectos (assumidos por empresários, como o absentismo e paragens por falta de pessoal especializado, etc.).





Por isso, e em parceria com a Ordem dos Economistas, a Ageas Seguros lançou o Fórum PME Global, com o objetivo de criar um espaço de reflexão e partilha sobre os desafios da atividade empresarial a nível regional, sensibilizando para a importância da globalização da economia e da criação de um ecossistema de prevenção. Também para as PME lançou o Prémio Inovação em Prevenção, com o objetivo de premiar e promover as boas práticas mais inovadoras nas áreas de prevenção e segurança, de forma a estabelecer um ecossistema de melhorias significativas que contribuam para a eficácia na gestão das empresas. Depois do sucesso da 1.ª edição, com mais de 100 candidaturas, seguiu-se a 2.ª edição cujas candidaturas encerraram no passado dia 31 de janeiro, com os vencedores a serem conhecidos em abril de 2022.





Por último, desenvolveu um serviço de consultoria e aconselhamento gratuito e inovador para os Clientes PME, o serviço PAR – Prevenção e Análise de Risco, que ajuda a diagnosticar fontes de risco e a prevenir acidentes, nomeadamente com pessoas e património.





Mas a prevenção vai mais além! A marca desenvolve, segue e implementa uma estratégia com foco na proteção dos seus Clientes, destinada a segmentos específicos. Investindo na proximidade, conta com mais de 200 lojas com a imagem da marca em todo o país. "Um mundo para proteger o seu" é a forma como a Ageas Seguros se afirma pela protecção da vida e do futuro dos seus Clientes.





O setor segurador encontra-se em constante evolução, pois as necessidades dos consumidores alteram-se. A Ageas Seguros adapta-se às necessidades e trabalha diariamente para disponibilizar soluções adequadas aos diferentes momentos da vida dos seus Clientes, ao mesmo tempo que confere maior dinamismo e emoção à forma como se relaciona com as pessoas.





Construímos relações de parceria sólidas

Sendo as relações de parceria e protocolos com as Ordens Profissionais, de longa data, e de grande relevância para a Ageas Seguros, foram lançados os Fóruns das Ordens Profissionais, tendo sido realizadas três conferências ao longo de 2021 e que vão marcar o plano de iniciativas para 2022, com o objetivo de debater temas de extrema relevância para estes profissionais, criando assim uma maior proximidade entre a marca, Clientes e rede comercial.