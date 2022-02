Um cartão como nenhum outro

São inúmeras as vantagens competitivas da Ageas Seguros, que lhe conferem um lugar único no mercado nacional. Para além da sua história ser marcada por projetos e iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas, a inovação não fica de fora. A procura por optimizar os benefícios para o Cliente é constante e exemplo disso é o Cartão Mundo Ageas Seguros, que conta com cerca de 100.000 utilizadores, permitindo-lhes obter descontos diretos numa vasta rede de parceiros. O Cartão Mundo Ageas Seguros é atribuído, de forma gratuita, a todos os Clientes Ageas Seguros (Tomadores do Seguro).





Numa rede em constante crescimento, em 2021, o Cartão Mundo Ageas Seguros ganhou nova dimensão com mais de 200 marcas, através de um novo portal online de descontos, alavancando a proposta de valor em novas formas de utilização: desconto direto, cupão, cashback e em novas categorias de consumo e mais valorizadas pelos Clientes, tais como moda, restauração, desporto, férias e viagens, tecnologia e eletrodomésticos, farmácia e parafarmácia, e ainda em combustíveis.





Seja em espaços físicos, ou através do portal online do Cartão Mundo Ageas Seguros, os Clientes podem contar com inúmeras vantagens por estarem protegidos com a marca.