Melhorar a proteção das PME

Ninguém estava preparado para uma crise de saúde pública à escala mundial. O setor segurador foi um dos que precisou de uma adaptação mais rápida, porque a sua missão é proteger os Clientes.

No Grupo Ageas Portugal e na Ageas Seguros, houve desde o primeiro momento a capacidade de se adaptar e de alargar os seus seguros e serviços. Acima de tudo, tiveram como objetivo promover o conhecimento responsável daquilo que os Clientes podiam esperar da seguradora a nível de produtos e serviços.

Nesse sentido adaptaram os diversos seguros da Ageas Seguros, com medidas como a proteção de vida dos profissionais de saúde em caso de infeção com covid-19 no âmbito profissional.

José Gomes, CEO da Ageas Seguros, fala dos efeitos da pandemia nas PME e aborda algumas iniciativas que a seguradora encontrou para responder da melhor forma às necessidades de proteção originadas por esta crise de saúde pública com implicações diretas na economia.

O país está a viver uma realidade de múltiplos riscos relacionados com a pandemia de covid-19. Quais são os principais riscos para as PME? Por diversos motivos, as pequenas e médias empresas serão as mais afetadas pela crise económica e financeira.

Os dados são de um estudo realizado pela McKinsey e revelam que a crise, causada pela pandemia da covid-19, pode vir a arrastar mais de metade das PME da Europa para uma situação de falência no próximo ano. Isto é especialmente verdade nos países com medidas de confinamento mais restritivas, e onde a quebra de receitas foi, fruto disso, muito grande.

De que forma se deve preparar uma PME para gerir um acontecimento negativo?

O primeiro passo é sensibilizar os gestores e os empresários para a importância da identificação dos riscos, consequências, e de como mitigá-los, bem como fazer uma análise de custos e benefícios.

Passando esta fase, um plano e uma estratégia bem definidos são uma preparação crucial e otimizam o tempo de reação a qualquer evento. Obviamente, ter o apoio de uma equipa especializada em gestão de riscos e em prevenção facilita muito o trabalho de empresários e gestores.

Que desafios colocou a pandemia à Ageas Seguros?

A Ageas Seguros mostrou-se desde o início muito atenta à evolução do atual contexto e adaptou os seguros e os serviços às necessidades atuais dos Clientes, para que continuem a estar protegidos.



Numa altura em que a maioria dos espaços de atendimento teve de fechar, ficámos ainda mais próximos, mesmo estando distantes fisicamente, através dos diversos serviços e canais digitais online.

Em termos de oferta de produtos, antecipámos muitas ofertas, de modo a fornecer a melhor, e a mais adequada, proteção a todos os Clientes. No que respeita aos eventos que tínhamos planeado, tal como todas as empresas, tivemos de os reformular.

Procurámos manter a proximidade dos nossos Colaboradores através de uma série de webinares sobre o setor segurador e a economia, de comunicações, de campanhas e até de eventos (adaptados e seguros) de forma a inspirar, envolver e aproximar.

Que medidas foram tomadas pela Ageas Seguros para ajudar as PME?

Especificamente para as PME, na Ageas Seguros fizemos, desde o primeiro momento, uma série de adaptações ao nosso portefólio.



Destaco que, face aos grandes desafios que as empresas viveram com a paragem da economia e com a dificuldade em escoar os seus stocks, aumentámos o capital seguro em 20% para efeitos de proteção dos stocks, de forma automática e sem necessidade de pedido por parte dos Clientes.

Que serviços foram ajustados à realidade dos segmentos empresariais?

Foram diversos os seguros e os serviços adaptados na Ageas Seguros. Privilegiámos os meios à distância no atendimento, nas comunicações, na documentação e serviços digitais. Criámos uma página no site em que atualizámos, e ainda atualizamos, toda a informação sobre as adaptações constantes e necessárias.

O mesmo aconteceu com os produtos?

Em relação aos produtos, destaco que desde o primeiro minuto incluímos automaticamente o trabalho remoto nos Acidentes de Trabalho. E ainda, neste âmbito, a proteção automática e sem alteração de preço do seguro dos colaboradores dos restaurantes que passaram a entregar refeições em casa. A maior proteção dos stocks conforme referido anteriormente. Nos Acidentes Pessoais Escolar, as pessoas seguras (alunos/as) passaram a ter aulas em casa, pelo que adaptámos a proteção para o novo local. Entre muitas outras adaptações.

Que resultados práticos tiveram essas medidas para os clientes empresariais?

A proteção adequada desde o primeiro momento. Mais do que resultados, foi o apoio sentido pelos Clientes na altura em que mais precisaram e precisam.

Estas medidas da Ageas Seguros vão estar em vigor até quando?

As medidas vão sendo ajustadas conforme a evolução do contexto. A Ageas Seguros vai prolongando, substituindo ou até criando novas medidas, mediante as necessidades.

Quais os motivos pelos quais quer posicionar a Ageas Seguros como consultores de gestão do risco?

Mais do que agirmos em caso de sinistro, o nosso propósito é agir antes que os acidentes e os sinistros aconteçam. Ao criarmos este ecossistema de prevenção, apoiamos a eficiência da gestão das empresas e contribuímos para um maior retorno da economia. Trata-se mesmo de um ecossistema em cadeia.

A sinistralidade não é positiva para as seguradoras, e muito menos para os nossos Clientes, famílias e património. Se temos esse conhecimento – o de saber como evitar alguns acidentes –, porque não pô-lo ao serviço dos nossos Clientes?

Analisar, identificar e implementar melhorias ajuda a reduzir a sinistralidade, e consequentemente a reduzir custos diretos e indiretos, que passam por fatores-chave como a produtividade, a motivação, entre tantos outros.

Ajudar os nossos Clientes a gerir o risco e a proteção é uma missão e um propósito, com retorno significativo para os mesmos. Se a nossa assinatura de marca é "Um mundo para proteger o seu negócio", então temos de proteger através da consultoria de gestão de risco.