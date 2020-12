Premiar a inovação e as boas práticas em prevenção

O tema da prevenção não é novo para a Ageas Seguros. A seguradora tem vindo a percorrer um caminho que aposta na consultoria e na análise da prevenção de riscos. Agora, a empresa deu um passo em frente e decidiu reconhecer e incentivar as boas práticas empresariais na área da prevenção, com especial destaque na forma como as empresas, e os seus gestores, gerem riscos associados à sua atividade.



Esta é a base que se encontra na origem do Prémio Inovação em Prevenção (PIP). A diretora de Marketing da Ageas Seguros, Alexandra Catalão, explica que o PIP possui quatro grandes categorias, às quais as empresas podem concorrer: um prémio nacional, geral; o melhor projeto de prevenção relativo às pessoas; o melhor relativo ao património; e o melhor relativo ao ambiente.



O Prémio Inovação em Prevenção destina-se a empresas, e seus gestores, e pretende reconhecer as boas práticas empresariais na área da prevenção.



"O ano de 2020 serviu para demonstrar que há riscos em todo o lado, que nem sempre estão ao nosso alcance controlar. Isto acontece também na vida das empresas. O que este prémio se propõe fazer é dar a conhecer os planos e as estratégias que as empresas implementam para protegerem os seus Colaboradores, património e ambiente envolvente", explica Alexandra Catalão.

Condições de elegibilidade

A diretora de Marketing refere que já receberam um conjunto considerável de candidaturas, considerando que, "sendo o primeiro ano do Prémio Inovação em Prevenção, as candidaturas superaram todas as expectativas".





Mais do que o número de candidaturas, a Ageas Seguros espera receber o maior número de boas práticas, de forma a serem divulgadas como exemplos para inspirar outras empresas a implementar projetos que ajudem à prevenção.



Para participar nesta iniciativa é necessário que as empresas preencham os seguintes requisitos: serem empresas do setor privado; ter um número de empregados igual ou superior a dez; ter um volume de negócios anual superior ou igual a cinco milhões de euros e inferior a cinquenta milhões de euros.

O prazo de candidaturas foi prolongado até 31 de janeiro. "Devido ao contexto recebemos vários pedidos de empresas a solicitar este prolongamento, no sentido de poderem preparar melhor a participação", conta Alexandra Catalão.



A fase de análise dos projetos a concurso decorrerá entre fevereiro e março, e incluirá uma visita às empresas por parte das equipas do serviço PAR (Prevenção e Análise de Risco) da Ageas Seguros e também do ISQ. Em abril, serão anunciados os vencedores.



As distinções serão entregues publicamente em evento a anunciar. Além do troféu, o vencedor terá direito à oferta de uma análise/visita do serviço PAR e ao selo ISQ.