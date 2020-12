Serviço gratuito para prevenir e analisar o risco

Vivemos tempos difíceis. Enfrentamos uma realidade sem precedentes na história recente da humanidade, com uma ameaça que impacta a saúde e a economia mundial devido à pandemia de covid-19.

Todas as condicionantes e as medidas de segurança e prevenção promovidas pela Direção-Geral da Saúde serviram para os portugueses interiorizarem a existência de medidas que mitigam o risco de contágio com a covid-19.





O distanciamento social, a etiqueta respiratória, o uso de máscara em lugares fechados ou quando não existe a possibilidade de distanciamento ao ar livre, a lavagem das mãos de forma frequente ao longo do dia, são mensagens de prevenção que a maioria das pessoas entendeu e adotou.





São medidas preventivas que proporcionam mais segurança e minimizam o risco. Há muitos portugueses que complementam essa prevenção com a proteção de um seguro. "É normal que as pessoas estejam mais sensibilizadas para as questões da proteção, seja através do do seguro de saúde, de vida e até do património", diz Gustavo Barreto, diretor-geral de Distribuição e Marketing da Ageas Seguros.





O seguro deu acesso a um conjunto de serviços adicionais, como o médico online ou o serviço de entrega de medicamentos em casa, o que permitiu que muitas pessoas permanecessem em segurança



Partindo deste exemplo, que está bem disseminado na sociedade portuguesa, é possível transpor a importância da prevenção para a realidade das empresas, especialmente para as pequenas e médias empresas.



"É um investimento de elevado retorno, em que parceiros de confiança, como a Ageas Seguros, desempenham um papel fundamental na identificação dos riscos a que as empresas podem estar sujeitas, assim como na mitigação dos mesmos", explica Gustavo Barreto, acrescentando a "importância de as empresas estarem sensíveis à visão integral dos vários domínios da gestão do risco".

Prevenção traz mais retorno do que um seguro

A prevenção é uma boa aposta. Segundo um estudo da Agência Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho, cada euro investido em prevenção tem um retorno de 2,2 euros.



O diretor-geral de Distribuição e Marketing da Ageas Seguros sublinha que a ideia é "ajudar as empresas a identificar pontos de risco e a aplicar medidas para que estes sejam minimizados ou colmatados."



Um empresário suporta quatro vezes mais risco do que a seguradora. Existem custos indiretos de um acidente que não podem ser transferidos, como por exemplo os que estão associados ao investimento na formação de um novo trabalhador ou o lucro que se deixou de gerar porque uma fábrica parou devido a um incêndio.



Por esse motivo, a prevenção e a gestão de incidentes, que podem originar acidentes, não devem ser menosprezadas. "Por cada 300 incidentes, dez por cento vão dar origem a acidentes, um dos quais grave", refere Gustavo Barreto.

Serviço de Prevenção e Análise de Risco

A resposta encontrada pela Ageas Seguros para dar resposta a esta necessidade foi a criação do serviço de Prevenção e Análise de Risco (PAR). "Surgiu da necessidade de prestarmos um melhor serviço aos nossos Clientes, e de criarmos uma cultura de comportamento seguro.





Com o conhecimento técnico adquirido ao longo de décadas, sentimos que era o momento de nos diferenciarmos precisamente pela prestação de um serviço que contribuísse para a melhoria contínua da prestação de serviços dos próprios Clientes, e para a redução dos acidentes." Os principais riscos identificados pelas análises realizadas no PAR estão relacionados com o património e as pessoas.



Alguns exemplos dados pela Ageas Seguros são a perda de recursos físicos; a perda financeira por interrupção do negócio; danos ao ambiente; danos a terceiros; pensões de invalidez; despesas médicas; acidentes com danos corporais; acidentes com danos materiais; acidentes com lesões incapacitantes ou leves; entre outros.

Clientes empresariais com serviço PAR gratuito

O serviço de Prevenção e Análise de Risco consiste na análise e identificação de medidas de prevenção e recomendações para reduzir os riscos inerentes à atividade das empresas.

1000 Clientes Ageas

Seguros em Portugal já beneficiaram do Serviço PAR - Prevenção e Análise de Risco.

3.000 Relatórios

com estudos de sinistralidade e recomendações foram preparados e enviados.

+300 Intervenções presenciais realizadas.

Os Mediadores da Ageas Seguros podem ajudar as empresas a construir soluções de proteção e de prevenção e análise de risco. Este é um serviço com vantagens mútuas. É personalizado e gratuito para as empresas seguradas pela Ageas Seguros, a maioria das quais pequenas e médias empresas.