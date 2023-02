Estará o risco iminente?

Tendo alcançado recentemente o terceiro nível de prata como destino turístico sustentável e a trabalhar na direção do ouro, as autoridades dos Açores mostram-se muito atentas aos riscos que um aumento de turistas poderá implicar para o ecossistema local. Berta Cabral, secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas do Governo Regional dos Açores, explica que "todo o desenvolvimento tem em conta o binómio turismo versus sustentabilidade" e assegura que "nunca será possível ultrapassar esse limite, sob pena de passar por riscos totalmente desnecessários".





A governante considera que "o pior que pode acontecer é um destino vender aquilo que não é" e nos Açores "não nos podemos ver como um destino de praia, quando temos chuva, vento, sol…e é isso que chama turistas". O plano estratégico de marketing local "tem todas estas questões em linha de conta".

Enquanto destino sustentável, os Açores asseguram uma importante componente em matéria de energias renováveis, com "um valor perto dos 40% para as nove ilhas". Berta Cabral adianta ainda que "o objetivo passa por atingir os 70% até 2030" sendo que "a ilha Graciosa já passou sete dias consecutivos apenas em modo 100% renováveis". As fontes de energia abrangem a geotérmica, solar, eólica e ainda a hídrica.

Sismos preocupam

E quando se fala em riscos, não se pode deixar de pensar também na atividade sísmica, sempre iminente. Neste campo, Teresa Soares Costa, presidente do Conselho Diretivo da Região Açores da Ordem dos Engenheiros, recorda que "as construções mais recentes já têm essa temática em conta, mas as mais antigas correm riscos em caso de sismo". Vanda Antunes, membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, por seu turno, lembra que, em matéria de seguros "apenas 15% das apólices escolhidas têm riscos sísmicos, pelo que é um valor muito baixo". A mesma responsável chama ainda a atenção para a necessidade de se avançar com "o fundo de catástrofe" o quanto antes.

Gustavo Barreto, membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, deixa, em jeito de balanço, a ideia de que "existe um claro desígnio regional que passa por consolidar a região autónoma como turismo sustentável" sendo este também "o principal desafio a ter em conta, na medida em que é preciso pensar não só nas orientações do governo regional neste campo, mas também na atuação das empresas e das famílias, para que este seja visto como um desafio totalmente transversal". A grande diferenciação dos Açores na atração turística está na sustentabilidade, "uma vez que no turismo há cada vez mais apetência por este tipo de destinos", concluiu.







Açores alcançam terceiro nível de prata como destino turístico sustentável

A Região Autónoma dos Açores é, atualmente, o único arquipélago em termos mundiais certificado como Destino Turístico Sustentável tendo obtido, recentemente, o terceiro nível de prata.

A distinção, segundo normas da EarthCheck e tendo em conta os critérios do Global Sustainable Tourism Council (GSTC), vem comprovar a evolução positiva e consolidada de um trabalho iniciado em 2017.

Os auditores independentes da EarthCheck estiveram no arquipélago para avaliar várias infraestruturas em diferentes ilhas dos Açores, sendo que a região procura agora atingir o grau ouro, já em 2024.

"É importante dizer que os Açores, apesar de serem um destino jovem, vão à frente nestas questões, pois há destinos concorrentes e muito mais maduros que estão a procurar fazer o mesmo caminho que nós, e quando nos tentam seguir é sinal de que aquilo que estamos a fazer está bem feito", salientou Berta Cabral, secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas do Governo Regional dos Açores.

O Comité Consultivo para a Sustentabilidade do Destino Turístico Açores é constituído por entidades públicas, associativas ou privadas, com interesse, direto ou indireto, em alguma temática do desenvolvimento sustentável da região, e faz o acompanhamento e o envolvimento no processo de certificação dos Açores como "Destino Turístico Sustentável".