Guia de inscrição de equipas

Candidate individualmente cada equipa aqui com os dados da empresa, contacto do capitão, região onde pretende participar e género dos membros da equipa. Cada empresa poderá inscrever várias equipas na prova e em diferentes regiões. Será posteriormente contactado para formalizar o restante processo e realizar o pagamento da inscrição no valor de 500€ + IVA, por equipa.

As inscrições das equipas já estão a decorrer desde o dia 23 de novembro de 2022 até 15 dias antes da realização da respetiva etapa. Uma vez inscrita a empresa, é da responsabilidade do capitão adicionar os seus jogadores à prova, no site ou na aplicação do Corporate Padel League até uma semana antes. Cada equipa tem de ter no mínimo um funcionário da empresa representada e os elementos de uma equipa não podem jogar por outras equipas, mesmo que sejam da mesma empresa.

O número de vagas máximo por região é limitado, sendo que este limite varia de região para região, consoante o número de campos e dias de prova disponíveis para a realização da mesma. Se o número de equipas for superior ao limite estabelecido de cada região, os critérios aplicados para determinar a candidatura admitida na prova começam pela data e hora de inscrição, seguindo a data e hora de pagamento do valor da inscrição.

Este evento tem o patrocínio da Altice Empresas como main sponsor e do Negócios, Nicola, Cork Padel e Carlsberg como sponsors, bem como o apoio da C. Santos VP, Copigés, VIP Eventos, The Padel e Fiuza Wines. Para mais informações, consulte o regulamento no site oficial da iniciativa.

Calendário: conheça todas as etapas, datas e locais da prova

Fase regional

A prova será disputada, de sexta a domingo, com exceção das regiões com máxima lotação, que poderão começar quinta-feira, entre os meses de janeiro e março de 2023:

• 20, 21 e 22 janeiro 2023 – Centro (Aveiro Padel)

• 27, 28 e 29 janeiro 2023 – Açores (Azores Padel Club)

• 3, 4 e 5 fevereiro 2023 – Lisboa (Oeiras Padel Academy)

• 10, 11 e 12 fevereiro 2023 – Madeira (Quinta do Padel Madeira)

• 17, 18 e 19 fevereiro 2023 – Algarve (Vilamoura Ténis & Padel)

• 24, 25 e 26 fevereiro 2023 – Porto (Padel Inn Gaia)

Prova finalíssima

Por cada região serão apuradas duas equipas para a finalíssima que será disputada de sábado a domingo:

• 11 e 12 de março 2023 – Lisboa (Oeiras Padel Academy)

A 1.ª edição da Altice Corporate Padel League em números

192 equipas

6 regiões

1 finalíssima

1 empresa vencedora



Perfil dos participantes Homens e mulheres

Idade entre os 16 e 60 anos

Espírito de equipa

Gosto pelo convívio social



Inscrição passo a passo 1) Submeta o formulário disponível aqui, por equipa, com os dados de contacto, região onde pretende participar e género dos membros da equipa. 2) Aguarde até ser posteriormente contactado para formalizar o restante processo, inscrever-se na Federação Portuguesa de Padel e pagar o valor de inscrição de 500€ + IVA por equipa. 3) Repita este registo sempre que pretenda registar uma nova equipa.

Glossário de padel

Bola de jogo: quando um jogador tem hipóteses de ganhar um jogo se ganhar o ponto.

Bola de set: quando um jogador tem hipóteses de ganhar um set se ganhar o ponto.

Lob: quando jogador bate na bola de baixo para cima, fazendo a bola subir.

Smash: quando o jogador bate na bola por cima da cabeça, efetuando um ataque.

Volley: quando o jogador bate na bola sem que esta tenha embatido no chão e aplica força, executando um ataque.

Variar o ritmo: quando o jogador alterna golpes fortes com golpes mais fracos para apanhar o adversário desprevenido e controlar o gasto energético.