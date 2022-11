O sucesso da sua empresa define-se em campo

A primeira competição nacional de padel entre empresas, com a certificação da Federação Portuguesa de Padel, está quase a chegar. A Altice Empresas Corporate Padel League by Negócios 2023, organizada pela Altice Empresas em parceria com o Jornal de Negócios, é uma liga de padel que vai reunir 192 empresas, 864 jogos e mais de 1.900 participantes espalhados por seis regiões do país.

Num frente a frente para eleger a empresa campeã nacional de padel, a primeira edição deste evento decorrerá entre janeiro e março de 2023 (ver calendário em baixo). Com o objetivo de criar uma competição saudável a nível corporativo, vão entrar em campo equipas formadas por colaboradores de diferentes empresas. Esta é a oportunidade perfeita para os diversos participantes se conhecerem, criarem sinergias e expandirem a sua rede de networking.

As inscrições estão abertas a todas as empresas, organizações, associações ou organismos que exerçam a sua atividade em Portugal e que queiram conhecer os seus colaboradores noutro campo, fora do local habitual de trabalho. Antevê-se uma experiência inesquecível repleta de pontos, sets e jogos.

O campeonato vai ser disputado entre equipas masculinas e equipas femininas, com o mínimo de seis e o máximo de dez atletas. As equipas não podem ser mistas e cada uma terá um capitão, a pessoa responsável pela representação dos jogadores, gestão dos elementos da equipa e definição do alinhamento dos pares.

Vista a camisola da sua empresa

"Este circuito não é feito para profissionais de padel mas é um circuito para aqueles que são os amantes da modalidade. É uma prova muito importante para o calendário porque agrega empresários portugueses que se podem juntar e se podem divertir a jogar padel", começa por contar Ricardo Oliveira, presidente da Federação Portuguesa de Padel, na apresentação da Altice Empresas Corporate Padel League by Negócios 2023, que decorreu no Oeiras Padel Academy, em Lisboa.

A conferência de imprensa realizada na passada quarta-feira, 23 de novembro, contou igualmente com a presença de Nuno Nunes, Chief Sales Officer (CSO) do segmento B2B da Altice Portugal, e Luís Santana, administrador da Cofina, convidados a trocar as primeiras bolas num court de padel. "Este desporto une pessoas de diferentes empresas e de diferentes setores empresariais que não se conhecem mas que, a partir de agora, tornar-se-ão amigos. As empresas que estiverem mais juntas serão mais fortes e este evento ao qual estamos associados promove um networking que, mais tarde, poderá fomentar negócios e relações futuras", diz o administrador da Altice Portugal.

"Daí que o principal objetivo desta iniciativa seja a dinamização de contactos, equipas e pessoas. Na área empresarial temos desafios todos os dias e é importante também conviver e divertirmo-nos. Ao patrocinar este evento, a Altice Empresas pretende promover empresas de diferentes áreas do nosso país e, com isso, dinamizar o tecido empresarial português", esclarece Nuno Nunes.

Ricardo Oliveira, presidente da Federação Portuguesa de Padel, concorda: "Eu acho muito importante que a Federação Portuguesa de Padel apoie iniciativas para as empresas falarem entre elas, num ambiente social relaxado, longe do escritório. O padel é a modalidade ideal para isso, uma ótima atividade de team building, porque se joga a quatro e, se juntarmos oito pessoas, já são dois campos. Quem joga padel é o verdadeiro vencedor!"

Seis regiões,uma finalíssima

A competição inicia-se nos dias 20, 21 e 22 de janeiro na região do centro do país (Aveiro) e passará pela região Norte (Porto), região de Lisboa, região Sul (Algarve) e ilhas (Madeira e Açores). As provas regionais serão disputadas de sexta-feira a partir das 18h a sábado e domingo a partir das 9h. No caso de um número elevado de equipas, a prova poderá ter início na quinta-feira a partir das 18h em qualquer uma das regiões. Por cada região serão apuradas duas equipas para a prova finalíssima a realizar nos dias 11 e 12 de março no Oeiras Padel Academy, em Lisboa, onde será consagrada a empresa vencedora, no masculino e feminino.

"Para uma empresa ser campeã nacional de padel é preciso aquilo que também é preciso para uma empresa ter sucesso: muito trabalho e foco. É preciso saber aquilo que se quer e para onde se quer ir", aconselha Nuno Nunes, responsável da Altice Portugal em entrevista ao Negócios em Rede. "Treinar é mesmo a solução", recomenda o presidente da Federação Portuguesa de Padel. Já para Luís Santana, administrador da Cofina, "para uma empresa ser campeã nacional de Padel, as pessoas têm de ter ambição e saber gerir muito bem o seu tempo".

O sistema de competição, tanto na fase regional como na fase nacional, será realizado por grupos seguido de um quadro de eliminação direta entre as equipas mais bem classificadas de cada grupo. A elaboração dos grupos e, posteriormente, dos quadros de eliminação direta será realizada através de sorteio. Serão atribuídos três pontos por vitória, um ponto por derrota e zero pontos por falta de comparência em cada jogo.

Assim que a bola é servida e passa para o campo do adversário, a disputa dos encontros será regida pelas regras do jogo de padel aprovadas pela Federação Portuguesa de Padel. A juíza árbitra responsável pela coordenação e desenvolvimento das provas, aplicando critérios disciplinares caso seja necessário, será Inês Flórido Carvalho. Por sua vez Pedro Sousa, delegado dos jogadores e membro do conselho de arbitragem da Federação Portuguesa de Padel, assume a função de diretor da prova.

Uma iniciativa com o selo Negócios

A cobertura do evento ficará a cargo do Jornal de Negócios, que, juntamente com a CMTV, vai estar presente em todas as etapas de apuramento e prova final. Os jogos ainda serão transmitidos em direto no site exclusivo da iniciativa. "Porquê o Jornal de Negócios? Porque é um campeonato nacional de empresas e é uma iniciativa de grande dimensão que poderá mover 192 equipas. O objetivo do torneio encaixa totalmente naquilo que é o ADN de uma publicação como o Negócios. É um jornal de empresas para empresas e, como tal, faz todo o sentido que a Cofina e o Negócios estejam associados à iniciativa", afirma Luís Santana.

"Como o único jornal diário da sua especialidade, o Negócios dará um contributo significativo para dinamizar esta modalidade transgeracional entre empresários e gestores, mas também acrescentar valor na exposição às marcas associadas. Iremos fazer todos os esforços em termos de comunicação para que esta iniciativa se torne um marco do padel em Portugal e se possa vir a repetir no futuro", acrescenta. O objetivo é dar continuidade a este projeto e expandi-lo a nível geográfico já nas próximas edições.

O fenómeno do padel em Portugal

Depois de as seleções portuguesas femininas e masculinas conquistarem os melhores resultados de sempre no campeonato do mundo, é inegável que o padel já é um fenómeno a nível desportivo. "É difícil encontrar outra modalidade que tenha tão bons números não só em Portugal como no resto da Europa. Lançámos a Federação Portuguesa de Padel numa altura em que o padel era completamente desconhecido e, hoje, o seu sucesso é o reflexo do nosso trabalho de divulgação da modalidade", confirma Ricardo Oliveira.

Apesar de os primeiros campos de padel em Portugal surgirem na década de 90, só em 2003 é que esta modalidade começou a ganhar uma nova vida com a realização do primeiro evento de padel do país. Em 2008, após a construção de mais campos e a realização de uma edição do campeonato da Europa, o padel tornou-se uma tendência crescente. Desde então, o número de praticantes e courts tem crescido exponencialmente nos últimos dez anos.

Por ser um desporto fácil, divertido e social, estima-se que seja a modalidade com o maior crescimento no que diz respeito ao número de jogadores e clubes em Portugal. A nível nacional contabilizam-se mais de 200 mil praticantes e, até ao final do ano, mais de 300 clubes. A explicação é simples: o padel é das modalidades desportivas com mais capacidade de retenção de praticantes porque a grande maioria que joga pela primeira vez quer repetir.

Independentemente da estação do ano, diariamente juntam-se homens e mulheres de todas as idades para jogar padel pela primeira vez. Não só é um desporto gratificante desde o início como a evolução dos praticantes é muito rápida, tornando a experiência viciante. A par disso, a vertente social deste desporto — especialmente após os jogadores saírem do court — tem conquistado cada vez mais amigos, famílias e colegas de trabalho para dentro do campo.

O padel nas empresas nacionais

Conhecido por fomentar o espírito de equipa e proporcionar momentos de adrenalina, o padel tem tido uma autêntica explosão de praticantes entre os colaboradores das empresas de norte a sul do país. "O mundo do padel é um mundo incontornável neste momento. É uma modalidade transgeracional que tem crescido exponencialmente em Portugal e muitos colaboradores de empresas já a praticam. Tal como o golfe, que, para além do desporto em si, é um bom palco para fazer negócios, o padel também estabelece uma relação entre jogadores que serve para alavancar negócios entre as empresas", explica Luís Santana.

"Atualmente, a expressão da modalidade nas empresas portuguesas já é grande e difícil será encontrar uma empresa do mercado português da bolsa que não tenha colaboradores que joguem padel. Esta é uma excelente oportunidade de agregar esse corporate todo para que eles possam conviver uns com os outros e estabelecer parcerias", partilha Ricardo Oliveira, de raquete na mão. Motivos suficientes para homologar uma competição corporate que pretende pôr equipas formadas por colaboradores de diferentes empresas, frente a frente e, dessa forma, eleger a empresa nacional campeã de padel.

Assim, nasce a Altice Empresas Corporate Padel League by Negócios 2023 para desafiar as empresas nacionais a definirem o seu sucesso em campo. "A Altice Empresas Corporate Padel League é um evento desportivo que faz parte do ADN da Altice porque nós estamos a patrocinar e a promover o desporto há vários anos. Na Altice Empresas pautamos pela dinâmica e pela inovação e, de facto, o padel é um desporto dinâmico que inovou dentro dos desportos que se praticam em Portugal. Portanto, faz todo o sentido nós estarmos associados a este evento", conclui Nuno Nunes, da Altice Portugal.

Guia de inscrição de equipas

Candidate individualmente cada equipa aqui com os dados da empresa, contacto do capitão, região onde pretende participar e género dos membros da equipa. Cada empresa poderá inscrever várias equipas na prova e em diferentes regiões. Será posteriormente contactado para formalizar o restante processo e realizar o pagamento da inscrição no valor de 500€ + IVA, por equipa.

As inscrições das equipas já estão a decorrer desde o dia 23 de novembro de 2022 até 15 dias antes da realização da respetiva etapa. Uma vez inscrita a empresa, é da responsabilidade do capitão adicionar os seus jogadores à prova, no site ou na aplicação do Corporate Padel League até uma semana antes. Cada equipa tem de ter no mínimo um funcionário da empresa representada e os elementos de uma equipa não podem jogar por outras equipas, mesmo que sejam da mesma empresa.

O número de vagas máximo por região é limitado, sendo que este limite varia de região para região, consoante o número de campos e dias de prova disponíveis para a realização da mesma. Se o número de equipas for superior ao limite estabelecido de cada região, os critérios aplicados para determinar a candidatura admitida na prova começam pela data e hora de inscrição, seguindo a data e hora de pagamento do valor da inscrição.

Este evento tem o patrocínio da Altice Empresas como main sponsor e do Negócios, Nicola, Cork Padel e Carlsberg como sponsors, bem como o apoio da C. Santos VP, Copigés, VIP Eventos, The Padel e Fiuza Wines. Para mais informações, consulte o regulamento no site oficial da iniciativa.

Calendário:

conheça todas as etapas, datas e locais da prova

Fase regional

A prova será disputada, de sexta a domingo, com exceção das regiões com máxima lotação, que poderão começar quinta-feira, entre os meses de janeiro e março de 2023:

• 20, 21 e 22 janeiro 2023 – Centro (Aveiro Padel)

• 27, 28 e 29 janeiro 2023 – Açores (Azores Padel Club)

• 3, 4 e 5 fevereiro 2023 – Lisboa (Oeiras Padel Academy)

• 10, 11 e 12 fevereiro 2023 – Madeira (Quinta do Padel Madeira)

• 17, 18 e 19 fevereiro 2023 – Algarve (Vilamoura Ténis & Padel)

• 24, 25 e 26 fevereiro 2023 – Porto (Padel Inn Gaia)

Prova finalíssima

Por cada região serão apuradas duas equipas para a finalíssima que será disputada de sábado a domingo:

• 11 e 12 de março 2023 – Lisboa (Oeiras Padel Academy)

A 1.ª edição da Altice Corporate Padel League em números

192 equipas

6 regiões

1 finalíssima

1 empresa vencedora



Perfil dos participantes Homens e mulheres

Idade entre os 16 e 60 anos

Espírito de equipa

Gosto pelo convívio social



Inscrição passo a passo 1) Submeta o formulário disponível aqui, por equipa, com os dados de contacto, região onde pretende participar e género dos membros da equipa. 2) Aguarde até ser posteriormente contactado para formalizar o restante processo, inscrever-se na Federação Portuguesa de Padel e pagar o valor de inscrição de 500€ + IVA por equipa. 3) Repita este registo sempre que pretenda registar uma nova equipa.

Glossário de padel

Bola de jogo: quando um jogador tem hipóteses de ganhar um jogo se ganhar o ponto.

Bola de set: quando um jogador tem hipóteses de ganhar um set se ganhar o ponto.

Lob: quando jogador bate na bola de baixo para cima, fazendo a bola subir.

Smash: quando o jogador bate na bola por cima da cabeça, efetuando um ataque.

Volley: quando o jogador bate na bola sem que esta tenha embatido no chão e aplica força, executando um ataque.

Variar o ritmo: quando o jogador alterna golpes fortes com golpes mais fracos para apanhar o adversário desprevenido e controlar o gasto energético.