A inovação e a capacidade de as empresas criarem o futuro que desejam

O título deste artigo parte de uma definição de inovação que podemos encontrar no livro "Innovation Nation" de John Kao (2007): "Inovação é a capacidade de os indivíduos, as empresas e nações inteiras criarem, de forma contínua, o futuro que desejam." Esta definição responde de uma forma positiva à pergunta "Porquê inovar"? Inova-se porque essa é uma das características de uma empresa saudável, competitiva, com uma missão e com uma visão de futuro. Na economia atual, em que a tecnologia e o digital estão por todo o lado, inovar subentende muitas vezes inovação tecnológica. Ou seja, mudanças de natureza técnica ou científica, que podem ser nos bens ou serviços que a empresa oferece, ou nos processos que a empresa desenvolve e utiliza.



Porquê apostar na inovação tecnológica?

Num mercado cada vez mais competitivo, apostar em inovação tecnológica traz vantagens importantes. Em primeiro lugar, ajuda a criar um ambiente e uma cultura organizacional dinâmica, em que os colaboradores se valorizam e valorizam a empresa. Este ambiente, em conjunto com o próprio impacto da inovação nos processos e métodos da empresa, faz crescer a produtividade. A aposta na inovação tecnológica, com melhorias nos produtos e nos serviços oferecidos no mercado, é o caminho para o crescimento. O dinamismo, a qualidade e a diferença, serão reconhecidos pelos clientes, melhorando o relacionamento com estes, aumentando vendas, notoriedade e reputação. A mesma aposta pode conduzir a processos mais ágeis, mais eficientes e com menores custos. No fundo, trata-se sobretudo de se diferenciar da concorrência pela positiva.





Tornar a inovação num hábito

Neste caminho da inovação, a competitividade torna-se um hábito e o lançamento regular de novos produtos e serviços é a consequência desse hábito. A empresa e os seus colaboradores tornam-se observadores atentos do mercado, hábeis na recolha da informação pertinente para o negócio.

Investimento em forte crescimento

Líder em investigação e desenvolvimento

Na A Altice Portugal, através do Centro de Inovação, Investigação e Desenvolvimento do Grupo Altice - Altice Labs –, é a empresa que mais investe continuadamente em Investigação, Desenvolvimento e Inovação a nível nacional, aliando práticas rigorosas a uma cultura de agilidade e irreverência, para dar vida a projetos, serviços e soluções que desafiam o presente e escrevem o futuro. Anualmente, a empresa investe 80 milhões de euros em inovação científica e tecnológica, de uma forma constante, tendo financiado, nos últimos 10 anos, mais de 5.4 milhões de euros só em projetos de I&D com universidades portuguesas na vertente de exploração tecnológica.Na Altice Empresas , a inovação agrega a capacidade tecnológica e o know how dos colaboradores, permitindo disponibilizar uma oferta diversificada e inovadora de serviços e soluções em diferentes áreas de atuação, alavancados em tecnologias de última geração para criar oportunidades e transformar negócios. Conta também com o apoio de uma rede de parceiros nacionais e internacionais com foco em inovação e qualidade, que possibilita o rápido desenvolvimento de novas soluções, para dar resposta aos desafios das empresas e organizações.

O investimento em tecnologia também ajuda a empresa nessa tarefa de auscultação da evolução do mercado e das necessidades dos clientes, com novas ferramentas digitais.Nessa sequência, a empresa vai continuamente criar e agregar valor aos seus produtos e serviços, tornando-se cada vez mais relevante para os seus clientes e para o mercado. Internamente, a tendência será para fazer evoluir os modelos e processos de negócio, para identificar ineficiências, realocar e otimizar recursos. A recolha de informação e a atualização dos conhecimentos dos colaboradores tornam-se necessidades permanentes.Transformação digital = inovação tecnológica + estratégia de negócioNeste contexto, a transformação digital é "apenas" uma estratégia de negócio capaz de aplicar a inovação tecnológica para melhorar a performance da empresa e os resultados de negócio na economia atual, fortemente digitalizada. No entanto, implica mudanças na empresa numa escala que obriga ao envolvimento de todos os colaboradores, à mudança de processos e mesmo à alteração da própria estrutura da empresa. Não se trata apenas de ter um site ou uma presença nas redes sociais, mas de repensar a empresa e o negócio para tirar o melhor proveito da digitalização da economia e da sociedade. A transformação digital também significa que os clientes possam interagir com o negócio a qualquer momento e em qualquer lugar. Automatizar processos e aumentar a eficiência, reduzindo o atrito. Analisar e utilizar os múltiplos novos dados para conhecer melhor os clientes, criar novos produtos e reformular serviços. Expandir a sua presença no mercado, atingindo novos clientes. Utilizar a flexibilidade e a abundância de dados que as ferramentas digitais proporcionam para abrir novos negócios e criar novos produtos, que gerem valor e se diferenciem face ao que existe no mercado.No contexto da transformação digital, é importante ter a noção de que essa transformação está só a começar. As tecnologias como o 5G , c omputação na nuvem , inteligência artificial, i nternet das coisas ou a realidade virtual têm um potencial de mudança dos comportamentos, da economia e da sociedade que só agora começa a ser sentido. De acordo com o estudo IDC FutureScape 2022, o investimento em transformação digital em Portugal irá crescer, em média, 14,5% ao ano até 2025, representando 50% do investimento em TIC. No contexto nacional, o PRR está apontado para a transformação digital e a transição ambiental da economia, sociedade e empresas. A transição tecnológica, a importância da sustentabilidade, a aceleração da inovação, tudo impele para uma mudança da cultura das empresas em que a inovação passará a ter um papel central.