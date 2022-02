Chegou a quinta geração móvel

Estima-se que em 2027, o número de subscrições 5G alcance os 4,4 mil milhões em todo o mundo, ou seja, metade de todas as subscrições móveis nessa altura. Os dados do Ericsson Mobility Report refletem bem a importância desta nova tecnologia móvel e a forma como irá alterar o panorama nacional e mundial das telecomunicações.





O 5G é um grande salto evolutivo em relação à rede atualmente em funcionamento (4G), elevando, em muito, as potencialidades dessa rede e permitindo o suporte de elevadíssimos padrões de velocidade e fiabilidade, redução da latência, bem como maior densidade de utilizadores e dispositivos ligados em simultâneo.

Empresas são desafiadas

Do lado do tecido empresarial, os desafios e as mais-valias asseguradas pelo 5G também não são de descurar. No contexto da transformação digital em curso, tão urgente para a maior competitividade e sucesso das empresas, o 5G amplia as possibilidades de (r)evolução dos modelos operacionais e de negócio.





Os especialistas dizem que o grande desafio para as empresas e para os operadores passa por garantir que se é capaz de adotar um novo ritmo e estratégia de trabalho em matéria de novos projetos, imaginando primeiro e implementando depois.



A verdade é que as empresas terão de se adaptar e muitas serão obrigadas a aprimorar as suas estruturas e a olhar para a segurança da informação ainda com mais atenção face à enorme quantidade de dados que o 5G "permite" pôr em circulação. No caso das empresas que suportam a tomada de decisão na recolha e análise dos dados, o 5G será uma grande ajuda.





Com uma velocidade potencial 10x superior ao 4G, o volume de dados vai disparar e permitir trabalhar com a informação de forma mais eficaz, mas também exigirá uma estrutura mais robusta e com capacidade para suportar tanta informação e um débito tão elevado.



O risco, a capacidade de exploração, a experimentação e, em paralelo, a necessária análise custo/benefício multifator que fundamente os novos projetos, são desafios reais, quer do lado da gestão quer dos skills das empresas, estimulando da mesma forma os desígnios de inovação e futuro. O propósito final é tornar as empresas mais eficientes, os produtos mais apelativos e adequados, competitivos e diferenciados.

Benefícios

O 5G vem assegurar um vasto conjunto de benefícios que começam, desde logo, pela capacidade de transformar negócios como nunca antes foi feito. A quinta geração vem ainda apoiar a evolução futura do negócio, permitir suportar novos processos digitais para aumentar a produtividade e criar novas oportunidades às empresas. Enquadrados neste cenário, os cinco benefícios mais visíveis são:

- Melhoria da inteligência e eficiência dos processos, minimizando falhas e a necessidade de correções que degradam a performance dos negócios;- Através da automação, do controlo remoto de operações e do acesso a informação de negócio em tempo real, tornando o processo de tomada de decisão mais rápido;- Entregando experiências mais personalizadas e de maior qualidade aos clientes, garantindo uma jornada mais envolvente e muito mais eficaz;- Através da virtualização e automação de processos, que tornam também possíveis novas formas de trabalhar; ganhará nova força o trabalho remoto, a colaboração, a segurança e a mobilidade dos colaboradores;- Trazendo novas soluções, modelos e formas de fazer negócios, geradores de novas fontes de receita para as empresas.

Impacto na sustentabilidade

Para além da eficiência energética da própria rede, o 5G poderá vir a ter um impacto muito positivo no plano ambiental, tirando partido de tecnologias como IoT, machine learning, inteligência artificial e big data para refinar e melhorar a análise e tratamento da informação em tempo real, bem como assegurar um melhor conhecimento das máquinas, por exemplo, através de sensores que ajudam a gerar informação essencial para tomar decisões mais sustentáveis.





As características do 5G irão permitir ganhos ambientais, que resultam da utilização de aplicações que garantem uma melhor monitorização em tempo real das condições de terrenos agrícolas, da energia, gestão de resíduos e do tráfego nas cidades ou das condições climáticas, entre outros, através de diferentes dispositivos.





Na indústria, por exemplo, as vantagens são ainda mais evidentes. Com o 5G as máquinas industriais estarão cada vez mais conectadas entre si, aumentando a velocidade e a segurança na troca de dados.



Vem também garantir melhorias significativas ao nível do inventário, com a sua gestão em tempo real, otimizando cadeias logísticas, melhorando a programação das entregas – que passa a ser feita ao minuto – e flexibilizando de forma muito positiva a expedição de produtos em períodos onde o impacto global é menor.



A verdade é que uma monitorização mais eficiente significa também uma melhor utilização dos recursos naturais, gerando impactos positivos no meio ambiente e na sociedade, em geral.

Altice Empresas, parceiro 5G

No mercado nacional, a Altice Empresas é o parceiro para o 5G, trabalhando de perto com as empresas e organizações para permitir um melhor aproveitamento de todas as potencialidades que a nova geração vem trazer.



A Altice Empresas detém a maior rede de fibra ótica em Portugal, com mais de 5 milhões de quilómetros e rede móvel de nova geração (4G/5G). Uma oferta que garante a melhor cobertura, velocidade, robustez, confiança e qualidade de serviço e que, ao mesmo tempo, permite fornecer uma rede única com 5G às empresas portuguesas com a melhor experiência de serviços e as melhores soluções para potenciar os negócios.



Adicionalmente, a Altice Labs, empresa de I&D do Grupo Altice, lidera na implementação e inovação do 5G em Portugal, com o desenvolvimento de diversos projetos e casos de estudo que poderão ser aplicados às empresas num futuro próximo e cada vez menos distante.



A Altice Empresas agrega ainda um ecossistema de parceiros tecnológicos pioneiros, que possibilita a rápida implementação de novas soluções pensadas para tirar partido de todo o potencial do 5G na jornada de transformação das empresas.





Disponibiliza, também, uma oferta diversificada e inovadora de soluções em diferentes áreas – Cloud e Data Center, Segurança, IoT e Mobilidade –, que, alavancadas na tecnologia 5G de última geração, visam endereçar as oportunidades de transformação de negócio e os desafios das organizações.