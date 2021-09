Cidades no caminho da mobilidade sustentável

Uma cidade é definida pela concentração populacional e por um conjunto de infraestruturas que originam uma rede orgânica de troca de serviços, sejam eles administrativos, comerciais, profissionais, educacionais ou culturais.





As cidades são, por natureza, um sistema inteligente cujo objetivo é melhorar a eficiência económica e a qualidade de vida das pessoas que nelas habitam e os Censos de 2021 mostram que em Portugal mais de metade dos portugueses vive nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. Apesar destes fluxos, todas as cidades portuguesas veem diariamente crescer o número dos seus utilizadores, devido aos movimentos pendulares casa-trabalho e casa-escola e, em algumas regiões, devido ao grande número de turistas.



Apesar das vantagens que existem nas cidades e que resultam dos ganhos de escala, os espaços urbanos também produzem problemas de difícil resolução, muitos dos quais estão associados à mobilidade, engarrafamentos, poluição, alterações climáticas e crescimento do espaço urbano.

Mobilidade urbana inteligente

A mobilidade inteligente é um elemento fundamental para fortalecer a vitalidade económica das cidades, garantindo a qualidade de vida dos seus habitantes e de quem a visita em trabalho ou lazer, ao mesmo tempo que monitoriza os impactos ambientais associados à mobilidade.



Para aceder à mobilidade inteligente é necessário implementar um conjunto de tecnologias, como a Internet of Things (IoT – Internet das Coisas), para transformar as cidades, abrindo portas a uma mobilidade mais sustentável. Sabemos que a IoT e as smart cities estão relacionadas em diversos aspetos, existindo vários indicadores associados às cidades inteligentes que podem ser facilmente medidos e analisados a partir da tecnologia IoT.



Os sensores presentes nos dispositivos de IoT recolhem e analisam uma série de dados, enviando-os para um sistema inteligente. A informação é processada com o objetivo de gerar conhecimento e indicadores relevantes para otimizar e melhorar, por exemplo, a mobilidade sustentável nas cidades.



A IoT tem vindo a ganhar espaço no mercado; de acordo com dados da Zion Market Research, o mercado de Internet das Coisas (IoT) para smart cities deverá atingir aproximadamente 330,1 mil milhões de dólares até 2025. A KPMG posiciona as cidades inteligentes como a principal tendência de investimento em soluções de Internet das Coisas.

Na ordem do dia

A mobilidade sustentável começa a estar cada vez mais na ordem no dia e a ocupar um papel de relevo nas agendas dos gestores municipais, essencialmente devido às preocupações ambientais, ao crescimento das cidades e às dinâmicas próprias dos centros urbanos, onde coabitam movimentos profissionais com atividades de lazer e fluxos turísticos.





A IoT tem uma ação direta sobre todos estes aspetos, permitindo a criação de diferentes formas de as pessoas se relacionarem entre si e com os vários ambientes urbanos. Esta tecnologia assegura uma maior e melhor organização da dinâmica socioambiental, ao atuar diretamente em áreas como a eficiência energética, gestão de tráfego urbano, iluminação pública, descarbonização de redes de energia, entre outras.



Dos diferentes eixos de atuação nesta área fazem parte ainda um melhor planeamento das cidades inteligentes, através da recolha de algoritmos e dos dados necessários para a tomada de decisão mais sustentada. A IoT permite uma monitorização e operacionalização mais eficiente, garantindo uma efetiva reavaliação do planeamento feito e o reajuste das estratégias sempre que necessário.





Big data e AI melhoram suporte à decisão

A Altice Empresas empresa tem uma oferta diversificada de soluções de mobilidade urbana que tornam as cidades mais sustentáveis. Uma das soluções é o Geo Analytics, que permite conhecer em detalhe os fluxos de mobilidade, identificando as matrizes de origem e destino consoante as horas ou dia da semana, os pontos e ligações de concentração e a caracterização dos fluxos de pessoas em termos de escalão etário e género.





Sem investimento na aquisição e instalação de sensores ou equipamentos e com a garantia de cumprimento do RGPD. A informação é disponibilizada com base em dados agregados e anonimizados da rede móvel MEO com grande fiabilidade, sendo os mesmos processados com tecnologia big data analytics, inteligência artificial e machine learning.





Trata-se de uma solução de suporte à deliberação na inteligência de dados, que ajuda à tomada de decisões sustentadas para melhorar a mobilidade nas cidades e infraestruturas adjacentes, com vantagens também para empresas e negócios.





Esta solução permite aos gestores autárquicos definir ações que acabam por ter um maior impacto na captação da experiência de cidadãos, turistas e visitantes, assim como otimizar os fluxos de mobilidade, permitindo por exemplo canalizar o fluxo de veículos para outras vias alternativas nas horas mais críticas.

Gestão de tráfego ao detalhe

E como as populações que vivem nas grandes cidades são cada vez em maior número, fruto do êxodo do campo para os centros urbanos, é importante analisar os pontos e as ligações de concentração com detalhe, permitindo atuar nos mesmos de forma efetiva e assertiva.



Neste campo, trabalha-se com soluções mais direcionadas, como é o caso da solução Gestão de Tráfego, que possibilita colocar sensores IoT para contabilizar o número de veículos motorizados, bicicletas e peões, em tempo real. Esta contabilização é feita de forma precisa e segura, recorrendo a dispositivos discretos e não intrusivos, que respeitam sempre as regras definidas pelo Regime Geral de Proteção de Dados (RGPD).





Esta solução pode ser complementada com a monitorização remota, em tempo real, de todos os sistemas de controlo de tráfego – como é o caso dos semáforos, dos sinais digitais, dos controladores, CCTV ou PMV –, com possibilidade de atuação à distância sempre que se revelar necessário, como, por exemplo, alterar remotamente os ciclos semafóricos. A aplicação prática de IoT no dia a dia das cidades pode passar por uma melhor e mais efetiva gestão de alertas de trânsito congestionado.





Monitorizar o ambiente

A pensar no meio ambiente e num país mais verde e sustentável, é possível conjugar a informação de trânsito com a solução IoT de Monitorização Ambiental. Esta ferramenta facilita a monitorização da qualidade do ar exterior e do ruído, em tempo real, através da medição de gases poluentes, partículas e pressão sonora.





A solução assegura a criação de relatórios com visualização gráfica e geolocalizada, em tempo real, das medições obtidas. Faz ainda a configuração de alertas para receção de notificação (email/SMS) nos casos de situação anómala ou acima dos limites legais permitidos.



Quando se conjuga a informação de radares de tráfego com a Monitorização Ambiental podemos entender em maior detalhe o que pode estar a causar níveis superiores de poluição e assim atuar para assegurar a redução de poluição advinda de concentrações excessivas de veículos motorizados em determinadas áreas e a minimização dos seus impactos nocivos para a saúde.

Transportes públicos mais funcionais

Não é possível falar em mobilidade urbana e inteligente sem abordar as ações que se pode tomar relacionadas com os transportes públicos. Neste campo, a solução Gestão Integrada de Bilhética garante uma melhoria efetiva da experiência dos clientes nos transportes públicos e assegura mais passageiros para as empresas de transporte.





Esta ferramenta tem como principais vantagens uma gestão de bilhética e operação de forma configurável, personalizada, flexível e integrada, desde o planeamento do serviço até à monitorização da operação e gestão da interação com o cliente. Assegura um melhor planeamento e monitorização dos serviços e da operação, com um menor investimento e melhor evolução, devido à utilização de um software interoperável, independente do hardware.





Outras vantagens a ter em conta são o aumento da satisfação dos clientes devido à facilidade na aquisição de bilhetes e ao acesso contínuo à informação sobre o serviço planeado e real.

Com as apps e portais, é possível prestar um serviço de qualidade proporcionando informação atualizada ao minuto sobre onde estão os transportes públicos, onde se podem comprar bilhetes, etc.

A frota sempre no radar

Esta realidade é também possível quando são colocados em funcionamento os mais diversos sistemas integrados de Gestão de Frotas, que permitem instalar soluções para pequenas e grandes empresas, com frotas de veículos ligeiros até frotas de transporte de passageiros ou mercadorias.





A solução Gestão de Frotas permite uma redução de custos operacionais e uma efetiva diferenciação do serviço prestado, levando as organizações a gerir as suas frotas de forma bem mais eficiente. É possível conhecer, a qualquer momento, onde estão as viaturas bem como planear e otimizar as suas rotas e percursos de modo a assegurar uma melhor execução das atividades planeadas e uma mais rápida resposta a imprevistos.





Promover alternativas de transporte

As soluções de IoT permitem outros tipos de mais-valias, como a capacidade de abraçar a nova tendência da mobilidade suave para disponibilizar novos meios alternativos de transporte, como o Bike Sharing.



Esta é uma solução que oferece aos cidadãos e turistas um serviço de bicicletas partilháveis que podem ser convencionais e/ou elétricas. É uma alternativa ao tráfego automóvel em complemento com outros transportes públicos e um pilar estratégico no desenvolvimento de políticas de mobilidade suave, em particular nos municípios com maior densidade populacional e/ou turística.





O conceito de mobilidade suave traz enormes vantagens ambientais, com cidades menos poluídas e com menor nível de ruído, permitindo melhores condições de mobilidade e acessibilidade.

Estacionamentos em tempo real

Em relação ao transporte privado, a IoT trouxe uma otimização na capacidade de gerir estacionamentos com soluções pensadas para estas necessidades.





A solução Gestão de Estacionamento permite ao condutor encontrar, em tempo real, lugares de estacionamento de superfície vagos e pagar pela sua utilização via app, enquanto possibilita à concessionária obter o perfil de utilização do estacionamento e otimizar a sua gestão e fiscalização.





Com esta solução, e através de um único portal, é possível integrar informação de diversos equipamentos e sistemas de modo a efetuar uma melhor gestão dos espaços de estacionamento e otimizar as rotas de fiscalização, reduzindo custos operacionais e maximizando lucros.



Veículos elétricos fazem a diferença





Em Portugal, um quarto dos veículos comercializados já são eletrificados, entre carros híbridos plug-in e carros elétricos. Estes veículos são cada vez em maior número nas cidades que começam a disponibilizar carregadores de veículos elétricos em locais privados para incentivar a utilização de tipo de veículos menos poluentes.



A IoT é especialmente importante nestas soluções, já que permite uma manutenção proativa destas soluções. A solução de Carregamento de Veículos Elétricos da Altice Empresas permite, além de carregar a bateria dos veículos elétricos, igualmente aceder, em tempo real e online, a um portal do serviço com informação detalhada sobre os consumos de energia e utilização dos carregadores.



Através da app móvel desta solução, as smart cities disponibilizam aos seus utilizadores capacidade de se autenticarem para iniciar carregamentos e acompanhar a evolução dos mesmos em tempo real. A instalação deste tipo de carregadores é realizada por uma equipa técnica certificada que pode rever toda a infraestrutura elétrica, se necessário, e garantir a manutenção e qualidade de serviço dos carregadores.