Gestão inteligente dos documentos no caminho da sustentabilidade

Externalizar com confiança no caminho da sustentabilidade



Com a gestão documental é possível profissionalizar os processos através da digitalização, utilização de workflows e integração de arquivos físicos e digitais. Tal permite preservar e disponibilizar, de forma simples, a informação útil e relevante que estava em papel, contando com serviços de excelência e com garantias de rapidez e segurança na circulação e no acesso a informação.



Através da desmaterialização e da gestão dos processos, as empresas podem avançar no caminho da sustentabilidade de forma mais eficiente, rápida e segura, reduzindo custos operacionais através de um modelo de negócio flexível, adequado à evolução das suas necessidades.

Em tempos de transformação, e num contexto de transição ambiental, as empresas têm de estar focadas naquilo que é o seu negócio, prosseguir na transformação digital e procurar formas de ganhar sustentabilidade ambiental, reduzindo a sua pegada carbónica. Uma das formas mais claras de atingir estes três objetivos ao mesmo tempo é avançar para a desmaterialização de processos e documentos, com soluções de gestão documental e recurso a parceiros de confiança, numa lógica de externalização.A gestão de processos de negócio externalizados (BPO – Business Process Outsourcing) é um enorme mercado que inclui a externalização (outsourcing) de funções de vendas e apoio ao cliente (centros de contacto), bem como de funções de backoffice na área das compras, gestão financeira e gestão de recursos humanos, passando cada vez mais pela digitalização de processos e documentos através de soluções de gestão documental.A externalização de processos de negócio é uma estratégia particularmente adequada em situações de transformação e crescimento, que têm sempre alguma incerteza associada. Esta opção dá às empresas a capacidade para reduzir custos fixos, ganhar flexibilidade no negócio, aumentar a velocidade da transformação e ter uma resiliência acrescida no mercado. Adicionalmente, e ao optarem por um parceiro externo com larga experiência nas funções a externalizar e com um histórico de sucesso, as empresas ganham acesso a tecnologia, talento e competências que levariam muito tempo a adquirir, com custos mais elevados.As empresas que tomam esta opção ganham com o acesso a inovação que potencia a sua transformação digital. Uma análise ao mercado feita pela McKinsey em 2020 refere que cerca de um quarto dos contratos de externalização de processos de negócio inclui já uma componente digital. Esta é uma realidade em crescimento. O recurso a parceiros externos que já detêm as tecnologias e as competências necessárias surge como uma forma inteligente de desmaterializar, otimizar e transformar processos de negócio com maior recurso a soluções de gestão documental, a tecnologia de dados, a inteligência artificial ou a soluções na nuvem, para dar alguns exemplos.Neste contexto, as soluções de BPO têm um papel relevante, não só para uma gestão flexível e inteligente do negócio, como para gerar ganhos na sustentabilidade das empresas. Um exemplo claro são os ganhos de sustentabilidade gerados por soluções de gestão documental. Através da desmaterialização de processos e de documentos, a empresa pode diminuir radicalmente a utilização de papel e reduzir de forma significativa custos em espaço, tempo e energia. Isto, para além de preservar a informação da empresa com a integração de serviços de impressão, digitalização, arquivo digital e físico, em locais que asseguram a integridade dos documentos, entre outros materiais, de forma rápida, e com custos controlados.Para avançar na desmaterialização de processos importantes e na digitalização de documentos de negócio é necessária uma parceria de confiança que perdure no futuro. Neste contexto, a Altice Empresas assume-se como parceiro tecnológico global, oferecendo soluções de BPO para negócios de todas as dimensões e setores. Desde 2005 a empresa tem-se especializado na implementação de diferentes soluções de BPO, tendo uma larga experiência com cerca de 200 clientes de todas as dimensões e nos mais variados setores de atividade.