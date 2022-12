O 5G no combate às alterações climáticas

As alterações climáticas são certamente o mais importante problema global que enfrentamos. Neste contexto, a transição para uma economia descarbonizada, com a rapidez necessária para mitigar as consequências do aquecimento do planeta, só será possível com o recurso a novas tecnologias que possibilitem uma transformação substancial da economia e da sociedade.É nesta perspetiva que as comunicações móveis, nomeadamente a tecnologia 5G, têm um papel importante a desempenhar no combate às alterações climáticas. Através de uma maior rapidez nas comunicações, melhoria da eficiência e do impacto na mudança de comportamentos, as tecnologias potenciadas pelo 5G podem ajudar, e muito, a reduzir emissões.Essa evolução não resultará apenas da redução no consumo de eletricidade, gás e combustíveis, potenciada pela maior e mais diversificada utilização das comunicações móveis. A digitalização, impulsionada pelo 5G, será um fator fundamental no desenvolvimento de uma economia descarbonizada.O mundo colocou a si próprio, no Acordo de Paris, o objetivo de reduzir a metade as emissões até 2030, com o propósito de limitar o aquecimento global a 1,5 graus. As tecnologias potenciadas pelas comunicações móveis 5G serão uma componente fundamental da descarbonização ao potenciar soluções que visam o aumento de produtividade e redução de consumos de matérias-primas e de energia, conduzindo a uma redução rápida das emissões em conjunto com a melhoria da qualidade de vida e o crescimento económico.Melhor conectividade reduz deslocações e aumenta eficiênciaA tecnologia 5G alarga as possibilidades de evolução dos modelos operacionais e de negócio numa lógica de transformação digital. Esta mudança deverá ter um impacto positivo na redução de emissões, com a eliminação da necessidade de muitas deslocações. Por exemplo, através da adoção de soluções de apoio remoto 5G, que permitem evitar a deslocação de especialistas numa imensidade de situações, desde a telemedicina à assistência técnica, e à manutenção de equipamentos.Também no contexto da evolução do teletrabalho, o 5G permite antever cenários de realidade aumentada que beneficiarão a eficácia das reuniões remotas e da formação à distância, entre outras aplicações. O 5G também permite a recolha de imagens de elevada qualidade em situações de monitorização remota de grandes infraestruturas e equipamentos, com recurso, por exemplo, a drones.Uma outra abordagem de negócio, com consequências positivas para o ambiente, é a utilização da capacidade do 5G para aumentar a eficiência e reduzir a utilização de recursos, eliminando desperdício. O 5G permite a transmissão de um grande volume de informação e a ligação entre si de um grande número de dispositivos, numa lógica de "internet das coisas" e de sensorização dos espaços e dos equipamentos.Esta capacidade acrescida abre caminho a ganhos significativos de eficiência em contextos industriais, ou no setor das utilities (portos, águas, etc.), onde já existem estudos feitos sobre os benefícios da aplicação do 5G na monitorização de processos e operações.Passando do nível das empresas para o nível das cidades e dos países, encontramos novos tipos de resposta e novas formas de adaptação às alterações climáticas, potenciadas pelo 5G. Um excelente exemplo desta evolução é o desenvolvimento e aplicação do conceito das "smart cities", com recurso a soluções 5G para obtenção e análise de informação em tempo real relativa a tráfego, mobilidade, ambiente, clima e outros vetores, possibilitando uma melhor gestão das cidades.Noutra vertente, o recurso a dispositivos com capacidades 5G, como sensores, drones e câmaras, está a dar um novo impulso a soluções avançadas em áreas como a deteção e prevenção de incêndios, ou a monitorização e gestão de áreas do território, com impactos positivos na preservação de recursos florestais e agrícolas.Em todos estes contextos, o 5G vem alavancar a inovação e realizar o potencial de tecnologias existentes, como a internet das coisas, cloud, cibersegurança e inteligência artificial. Esta nova vaga tecnológica traz novas funcionalidades e cria mais benefícios para os negócios, com impacto na racionalização do consumo de recursos naturais e na redução de emissões.No mercado nacional, a Altice Empresas é o parceiro que, trabalhando de perto com as empresas e organizações, pode permitir um melhor aproveitamento de todas estas potencialidades. Por deter a maior rede de fibra ótica e rede móvel de nova geração.Pela inovação gerada pelos Altice Labs e por uma extensa rede de parceiros tecnológicos. E por disponibilizar uma oferta diversificada e inovadora de soluções em diferentes áreas tecnológicas que, alavancadas no 5G, podem transformar o negócio e endereçar o desafio das alterações climáticas.