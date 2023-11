Feira d'Honra, degustação e networking na Bizfeira

O Fórum Bizfeira tem vindo igualmente a afirmar-se como um espaço de cooperação e gerador de sinergia entre as diferentes áreas de atuação da Câmara da Feira, indo além das questões económicas ou empresariais. Procura assumir-se como precursor da criação de pontes com outras dimensões do desenvolvimento local, potenciando uma abordagem e promoção integradas também na cultura, gastronomia, artes, indústrias criativas e turismo de Santa Maria da Feira.





É nesta senda que surgiu o Feira D’Honra, resultado de um trabalho de parceria entre o Município e a Histórica – Associação de Hotelaria, restauração e similares do Centro Histórico de Santa Maria da Feira. Muito mais do que um coffee break, é uma demonstração do empreendedorismo e da criatividade de chefs e empresários locais, proporcionando a todos os participantes daquela conferência uma experiência gastronómica que faz jus à chancela atribuída a Santa Maria da Feira de Cidade Criativa da UNESCO na área da Gastronomia.





Em duas pausas do Fórum Bizfeira foram criadas oportunidades para dar a conhecer e degustar o que de melhor se produz naquele concelho, com destaque para a Fogaça e para as suas múltiplas variações gastronómicas.



Destaque ainda para dois momentos de música clássica contemporânea, protagonizados pelos New Contemporalis, com a soprano Margarida Vaz Neto, uma das fundadoras do grupo, uma feirense que concluiu a sua formação em Londres na Royal Academy of Music com o apoio do Bizfeira.