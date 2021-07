Conselhos úteis

O Concurso Especial de Acesso ao Ensino Superior para diplomados de vias profissionalizantes é recente, tendo sido lançado pela primeira vez no ano passado. Face ao desconhecimento que ainda existe, tendo ficado, no ano passado, 74% das vagas por preencher, Davis Gouveia, fundador da Uniarea, site de referência no panorama educativo nacional, deixa algumas dicas a estes estudantes para que, nesta fase do processo, as candidaturas ao superior decorram sem falhas.

1) Verificar bem a que cursos se pode concorrer com cada curso do secundário. Uma das principais limitações deste concurso especial é que o acesso a uma determinada licenciatura está condicionado à área de formação de base de cada aluno. A Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) publica uma grelha de correspondência entre áreas CNAEF (Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação) de cursos de dupla certificação e cursos artísticos especializados e as áreas CNAEF de licenciaturas.

2) A candidatura através deste concurso especial não impede uma candidatura paralela pelo Concurso Nacional de Acesso, usando os exames nacionais, tal como fazem os restantes estudantes dos cursos científico-humanísticos.

3) Estar atento aos prazos deste concurso, especialmente porque ainda não foram divulgadas todas as datas. Até ao fim de julho, os alunos devem ter as notas das provas do respetivo consórcio, mas ainda não há um calendário para a candidatura em si. Para referência, no ano passado, o calendário só foi dado a conhecer já no início de setembro. As candidaturas abriram poucos dias depois e só estiveram a decorrer durante cinco dias.

4) A candidatura é feita no site da DGES, pelo que o aluno pode já fazer o pedido da senha no site. Os alunos devem aproveitar e validar no site da DGES se os cursos do seu interesse exigem algum pré-requisito. Se já tinham feito o pedido para o Concurso Nacional de Acesso, não é preciso repetir o pedido, já que a senha é a mesma para ambos os concursos.

Como último conselho, Davis Gouveia sugere aos alunos que acompanhem o site e o fórum da Uniarea, em que podem estar a par de todas as informações de que irão precisar nesta nova jornada.