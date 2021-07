Experiência garantida

A Coimbra Business School | ISCAC tem atualmente mais de 4.000 alunos, e mais de 500 docentes e investigadores, distribuídos por 22 cursos conferentes de grau académico – nove licenciaturas e 13 mestrados – e por 40 cursos não conferentes de grau: MBA e pós-graduações.

A ISCAC é uma escola-empresa. Este é o seu cartão de visita. "Tem mais de mil protocolos com empresas, desenvolvendo sempre que possível formação em contexto empresarial – em grandes empresas, PME, centros tecnológicos, polos de inovação, entre outros, com os estudantes a resolverem problemas concretos em organizações reais", explica Pedro Nunes da Costa, presidente da ISCAC. Por outro lado, prossegue o responsável da instituição, os seus laboratórios participam em redes de parcerias com organizações externas de relevo nacional: o RISKLAB – para a área de auditoria e risco; o TecLab – para as tecnologias de informação; o LABORatório, em parceria com a UGT – para a área das condições de trabalho; o POLLAB – de estudos de mercado e sondagens; e o Voluntas – gabinete de voluntariado; e, mais recentemente, o Observatório de Branding Territorial.

No que diz respeito às saídas profissionais, o mercado responde "com grande confiança à qualidade dos estudantes" da escola, estando garantida à saída dos seus cursos taxas de empregabilidade "muito próximas dos 100%". As mais de mil organizações parceiras estão, em grande parte, em contacto permanente com a escola. "Nas nossas licenciaturas são feitas auditorias reais. Os estudantes participam em processos de recrutamento reais. São chamados a desenhar, implementar e propor estratégias e aplicações informáticas úteis para as empresas e para os seus próprios gestores. Quando começam as suas carreiras profissionais, os estudantes da Coimbra Business School | ISCAC têm já uma bagagem empresarial e uma rodagem própria de quadros com anos de experiência", assegura Pedro Nunes da Costa.

Finanças e Contabilidade é mais um caso de sucesso





Convidado a apontar um curso que se realça na ISCAC, Pedro Nunes da Costa diz não ser justo destacar nenhum, até porque todos apresentam "um elevadíssimo reconhecimento da sua qualidade, pelo mercado e, de forma mais geral, pela sociedade, o que se traduz numa empregabilidade imediata próxima dos 100% - incluindo alguns, como Informática de Gestão, com mais procura do que estudantes formados em cada ano".





"Em todo o caso, permito-me apontar a licenciatura mais jovem de todas: Finanças e Contabilidade. "Foi criada em 2020 e, logo na sua primeira edição, esgotou todas as suas vagas na primeira fase de candidaturas ao ensino superior em setembro, tal como aconteceu, aliás, com os restantes cursos da escola".