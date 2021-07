O ISAG está ligado ao mundo

O ISAG – European Business School oferece cinco licenciaturas para o próximo ano letivo. Destas, destaque-se uma novidade: a licenciatura em Management, a primeira no Norte de Portugal totalmente lecionada em inglês. Esta licenciatura foi pensada, sobretudo, para "os estudantes que ambicionam uma carreira internacional, preparando-a ao longo do seu percurso académico". Este programa proporciona uma perspetiva "muito abrangente e conhecimento altamente especializado na área da gestão", começam por explicar Ana Pinto Borges, presidente do Conselho Pedagógico do ISAG-EBS, e Cristina Cunha, coordenadora da formação executiva do ISAG-EBS.

As duas responsáveis destacam ainda as unidades curriculares dedicadas aos Negócios e Inteligência Artificial, Marketing Digital, Empreendedorismo e Gestão da Comunicação Intercultural, destinadas ao desenvolvimento das competências digitais e pessoais dos estudantes, formando-os enquanto gestores completos e capazes de enfrentar os desafios da economia global.

ISAG Executive Academy

Outra novidade para o próximo ano letivo é a ISAG Executive Academy, que traz uma nova identidade a toda a formação para executivos da instituição.

Sob o mote "Think Digital. Think Global. Think Forward", a ISAG Executive Academy apresenta uma nova imagem e uma nova organização da oferta formativa, que terá regularmente novos e inovadores programas. Ana Pinto Borges e Cristina Cunha contam que estes programas "integram áreas como o digital, a liderança e a internacionalização, constituindo uma resposta assertiva às exigências mais atuais do mercado e ao aumento de procura de formação por parte de profissionais e empresas".

Todas as pós-graduações do ISAG-EBS – e existem cinco novas – fazem parte da ISAG Executive Academy, constituindo o nível de formação Platinum. Antecedem-nas os MBA (nível Diamond) e depois delas estão os cursos de especialização (Gold) e as formações de curta duração (Silver). A ISAG Executive Academy é um dos objetivos estratégicos definidos no plano da instituição traçado até 2024, refletindo o compromisso de melhoria e atualização contínua da oferta formativa.

Questionadas se gostariam de destacar alguma das pós-graduações, Ana Pinto Borges e Cristina Cunha apontam o programa Organização de Eventos, um dos que arrancam em 2021/2022. "A área dos eventos mudou radicalmente devido à pandemia e trouxe a necessidade de criação de novos formatos, de formas inovadoras de contacto com o público e de gestão eficaz de recursos técnicos, humanos e financeiros, sem esquecer tendências como a sustentabilidade ou a digitalização. Por isso, o ISAG-EBS reuniu nesta pós-graduação profissionais de referência do setor, capazes de transmitir boas práticas e conhecimentos fundamentais para a gestão, planeamento, logística e comunicação de um evento de sucesso", explicam.

Recursos para uma carreira de sucesso

Sobre o aporte que o ISAG traz aos seus alunos e que os vai beneficiar mais tarde, é-nos explicado que a missão da business school passa por dar aos seus estudantes os recursos que lhes permitam ser bem-sucedidos na entrada e evolução no mercado de trabalho. O conhecimento académico especializado e prático é fundamental, porém, é potenciado pelo facto de o ISAG ser uma instituição "em constante ligação com o mercado de trabalho e com o mundo!"

"A cada ano, reforçamos a ligação entre o ISAG e o tecido empresarial: contamos com vários momentos de aprendizagem nas empresas e garantimos aos estudantes oportunidades de estágio, permitindo chegar ao mercado de trabalho com uma melhor preparação", asseguram a presidente do Conselho Pedagógico e a coordenadora da formação executiva da instituição, prosseguindo: "Muitas destas oportunidades de estágio e de estudo concretizam-se a nível internacional, devido às mais de 300 parcerias que mantemos ativas em cerca de 60 países. Com esta proximidade com o mercado de trabalho nacional e internacional, formamos profissionais que fazem a diferença nas organizações que integram e isso é percetível pela taxa de empregabilidade de 95% que o ISAG-EBS regista."