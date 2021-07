Referência nacional e internacional

O Politécnico de Leiria disponibiliza formação de qualidade e orientada para o mercado de trabalho nas áreas de artes e design, ciência e tecnologia do mar, ciências empresariais e jurídicas, educação e ciências sociais, engenharia e tecnologia, saúde e desporto, e turismo.

Com um universo de 13.500 estudantes, esta instituição de ensino superior pública de referência a nível nacional, e, cada vez mais, a nível internacional, irá promover em 2021/2022 mais de 50 cursos técnicos superiores profissionais (TeSP), 45 licenciaturas, mais de 80 cursos de mestrado e pós-graduação e, pela primeira vez, um programa de doutoramento em Fabrico Digital Direto em associação com a Universidade do Minho.

No que diz respeito à nova oferta formativa para 2021/2022, Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria, destaca os novos cursos de mestrado em Educação e Inovação Pedagógica, em Contabilidade e Fiscalidade, Enfermagem Comunitária, Estatística Empresarial, Empreendedorismo e Inovação, Economia Azul e Circular e Ciência de Dados.

São também apontados os novos TeSP em Análise de Dados e Estudos de Mercado, Atividades Marítimas e Fluviais, Cibersegurança e Redes Informáticas, Tecnologias Digitais para a Agroindústria, Produção e Manutenção de Organismos Aquáticos, Produção Primária Sustentável, Turismo de Surf e em Organização e Comunicação de Eventos.

Serviços de apoio

Entre as características que distinguem a instituição estão os diversos serviços de apoio que oferece aos estudantes. "São disponibilizadas cantinas, residências, bibliotecas, serviços médicos, serviços de apoio psicológico e de orientação vocacional, bolsa de emprego, entre outros", explica o presidente do Politécnico de Leiria, acrescentando que ali se fomenta "a prática do desporto através de diversas modalidades desportivas, bem como a participação em iniciativas académicas e culturais".

Hoje, o Politécnico de Leiria é reconhecido pela FISU (Federação Internacional do Desporto Universitário) como "Campus Saudável". Os estudantes podem candidatar-se às bolsas de estudo e aceder ao Fundo de Apoio Social ao Estudante (FASE), que em troca da colaboração voluntária em diversas áreas fornece o apoio mais adequado às necessidades.

Rui Pedrosa afirma que o Politécnico de Leiria proporciona uma experiência académica de qualidade, procurando desde o primeiro momento "construir a rampa de lançamento para uma vida profissional de sucesso e realizadora, através de valores fundamentais, tais como a qualidade, a criatividade e inovação, a ética e responsabilidade, a sustentabilidade, a pluralidade e a inclusão".

É-nos explicado que o Politécnico de Leiria tem como missão capacitar cidadãos com competências relevantes, o que é conseguido pela dinamização de ciclos completos de estudo atuais e de qualidade, bem como pelas estratégias de formação ao longo da vida e dos programas de cooperação e mobilidade internacionais no âmbito do ensino, formação, investigação e inovação. Esta estratégia é reforçada pela ideia de promover uma relação forte com a sociedade, geradora de conhecimento com impacto.

Por tudo isto – diz Rui Pedrosa –, o Politécnico de Leiria "estimula a geração de conhecimento e inovação de elevado valor, com impacto transformador na sociedade e no desenvolvimento global sustentável, em resposta aos desafios societais que vão surgindo ao longo do tempo".