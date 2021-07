Transformar a União Europeia

O Politécnico de Leiria coordena a universidade europeia Regional University Network, igualmente designada RUN-EU. Mas o que é, ao certo, a RUN-EU e quais são os seus objetivos? Para obter respostas entrevistámos Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria.

O que é a RUN-EU, que o Politécnico de Leiria lidera?

A RUN-EU (Regional University Network – European University) é uma universidade europeia constituída por oito instituições de ensino superior, liderada pelo Politécnico de Leiria, que visa a concretização de programas formativos que contemplem a promoção de competências futuras e avançadas para a transformação social nas regiões da União Europeia. A RUN-EU tem um extenso programa de mobilidades, durante os próximos três anos, estando previstas experiências de imersão de estudantes e a realização de mobilidades de professores, investigadores e do corpo técnico para a promoção de atividades de desenvolvimento pedagógico, de investigação e de partilha de boas práticas. Neste contexto, o desenho de percursos académicos flexíveis e inovadores do ponto de vista pedagógico é uma das prioridades, em que os cursos curtos modulares e intensos são um fator distintivo, pois não só estão ligados à formação conferente de grau (licenciatura, mestrado e doutoramento) como serão utilizados para a requalificação e qualificação avançada de profissionais.

Quais são os seus objetivos?

Promover a excelência e a inovação no ensino superior, disponibilizar ferramentas avançadas de aprendizagem e inovação, melhorar a competitividade nacional e internacional das regiões associadas. Esforçar-se igualmente para garantir o progresso económico, social, cultural e ambiental sustentável, e tornar-se num verdadeiro motor de desenvolvimento regional são os grandes objetivos da universidade europeia.

Quantas instituições de ensino superior integram esta nova universidade europeia?

A RUN-EU é constituída pelos seguintes membros fundadores: Politécnico de Leiria (Portugal), Politécnico de Cávado e do Ave (Portugal), Limerick Institute of Technology (Irlanda), Athlone Institute of Technology (Irlanda), Széchenyi István University (Hungria), Häme University of Applied Sciences HAMK (Finlândia), NHL Stenden University of Applied Sciences (Holanda), e FH Vorarlberg University of Applied Sciences (Áustria).

Que vantagens têm os estudantes das instituições que integram a RUN-EU?

Os estudantes vão poder usufruir de todo um ecossistema de colaboração e relacionamento das oito universidades que integram a RUN-EU, as quais formam uma aliança com universidades globais e multiculturais com foco no desenvolvimento regional. Paralelamente, poderão participar em programas formativos que contemplem a promoção de competências futuras e avançadas para a transformação social nas regiões da UE. Os estudantes poderão ainda obter titulações europeias no âmbito de programas conjuntos de formação e participar em diversas atividades académicas, tais como as Semanas Internacionais dos Estudantes, dinamizadas pelos representantes de todas as instituições envolvidas (Student Advisory Board).

Quais são os desafios para o futuro da RUN-EU?

A universidade europeia RUN-EU será um desafio à comunidade para pensarmos globalmente. Esta será uma oportunidade de disponibilizar licenciaturas, mestrados e doutoramentos a nível europeu, e de partilhar boas práticas entre instituições de ensino superior europeias, contribuindo para a estratégia de desenvolvimento do ensino superior e da investigação e inovação na União Europeia.





No âmbito da RUN-EU, pretende-se avançar com a cocriação de 24 programas europeus de dupla titulação, e com o desenvolvimento de programas conjuntos de licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Está também prevista a promoção de projetos internacionais de investigação e desenvolvimento, por via do programa RUN-EU Discovery, que envolverá a mobilidade de estudantes e investigadores em contexto de imersão internacional para investigadores.

As atividades da RUN-EU irão alicerçar-se em três dimensões diferenciadoras: o desenvolvimento de Future and Advanced Skills Academies, academias interuniversitárias para o desenvolvimento e promoção das atividades de aprendizagem conjuntas, com metodologias inovadoras que desenvolvam nos estudantes as competências avançadas necessárias para as profissões do futuro; a criação de um European Mobility Innovation Centre, um Centro de Inovação Europeu em Mobilidade que se desenvolverá em torno da cocriação e partilha de experiências no âmbito de iniciativas de mobilidade internacional, incluindo mobilidade virtual, que serão oferecidas aos estudantes, investigadores, professores e elementos do corpo técnico das oito instituições; e a criação de três European Innovation Hubs, hubs de inovação europeus que visam a dinamização de atividades conjuntas de investigação e inovação, ligadas a programas de mestrado e doutoramento, e centradas na indústria do futuro e no desenvolvimento regional sustentável, na bioeconomia e na inovação social.