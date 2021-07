Uma escola com características diferenciadoras

Na Católica Porto Business School (CPBS) respira-se otimismo. As licenciaturas em Gestão, em Economia, o programa de dupla licenciatura em Direito e em Gestão, bem como os vários mestrados, têm registado uma procura crescente. Por isso, "as perspetivas para o próximo ano letivo são muito favoráveis", começa por dizer Joana César Machado, coordenadora das licenciaturas da CPBS.

Para 2021, a escola continua a adaptar os programas já existentes ao formato blended, com componentes presenciais e online. "Apesar de continuarmos a privilegiar o formato presencial, entendemos que existem oportunidades muito interessantes a explorar com o formato blended e 100% online. Abrem-se perspetivas muito interessantes de alargamento de públicos e de áreas de formação pós-licenciatura", realça a responsável daquela faculdade da Universidade Católica Portuguesa.

As licenciaturas oferecidas na CPBS são as supracitadas. Quanto aos mestrados, mantêm-se os programas anteriormente oferecidos, procurando corresponder ao interesse sustentado que têm registado. A escola continua igualmente a apostar "no desenvolvimento de programas em conjunto com parceiros internacionais de relevo".

Economia e Gestão: um tronco comum

Pedimos que nos falassem um pouco das licenciaturas em Economia e Gestão e da dupla licenciatura em Direito e em Gestão. Joana César Machado apontou os vários benefícios destes programas.

As licenciaturas em Economia e em Gestão desenvolvem-se em paralelo, mas, tal como pode ser verificado pelo plano de estudos, sobrepõem-se logo na fase inicial, o que traz vantagens para aqueles alunos que, aquando da sua entrada no ensino superior, apresentem dúvidas na escolha entre estas duas áreas de formação. O facto de existir um tronco comum a ambos os cursos, correspondente às disciplinas dos dois semestres de 1º ano e nas quais são abordados os fundamentos da economia e da gestão, permite aos alunos tomar uma decisão final mais informada e consciente, pois só terão de o fazer no final do 1º ano.





A responsável da CPBS destaca igualmente o facto de todas as disciplinas das licenciaturas serem lecionadas em português e em inglês, estimulando-se o domínio da língua inglesa, cada vez mais valorizado no mundo empresarial. É oferecida também a possibilidade de realização do curso integralmente em inglês. Esta possibilidade permite a integração de alunos internacionais com alunos nacionais durante o percurso académico e facilita a posterior prossecução de uma carreira internacional.

Dupla licenciatura: um modelo inovador

No que diz respeito à dupla licenciatura, surge fruto de uma parceria com a Escola de Direito, também da Universidade Católica, tratando-se de um modelo de formação inovador e exigente, que visa preparar os alunos para a natureza interdisciplinar dos desafios que se colocam às pessoas e organizações.

As licenciaturas apresentam um conjunto de mais-valias fundamentais, que são inerentes aos eixos de diferenciação da CPBS.

Estes eixos de diferenciação de licenciaturas e mestrados decorrem das características diferenciadoras da CPBS. Concretamente, ao nível dos mestrados, as vantagens de optar pela CPBS incluem: "O acesso à excelência científica dos programas curriculares, continuamente atualizados e reforçados; o acesso a modelos inovadores de ensino, com elementos de contacto presencial e online; o benefício de políticas que maximizam o envolvimento dos alunos com a comunidade CPBS e que incluem iniciativas dentro e fora do campus, potenciadoras de um efetivo team building entre os participantes dos nossos cursos; uma forte relação com o tecido empresarial."

Joana César Machado aponta ainda "a crescente internacionalização da atividade da escola, seja através de parcerias com instituições externas, com estágios internacionais, professores convidados e outras iniciativas com foco na internacionalização da formação".



Uma experiência holística de aprendizagem e de vida





Questionámos Joana César Machado sobre o que distingue a Católica Porto Business School. A coordenadora das licenciaturas da escola responde que existem "vários eixos de diferenciação relevantes da CPBS e que devem ser considerados por um aluno quando escolhe a Instituição de Ensino Superior (IES) e o curso a que se irá candidatar". "Essas diferenças decorrem da nossa conceção da formação como uma experiência holística de aprendizagem e de vida, que desenvolve, além das competências técnicas (hard skills), competências transversais e comportamentais (soft skills) que são fundamentais na atual envolvente empresarial". Além do mais, a CPBS tem "uma ligação forte com a realidade económica e empresarial", proporcionando aos alunos o acesso a uma rede estruturada de organizações e potenciais empregadores, que consideram a escola como uma referência.

A inserção dos alunos num espaço único e enriquecedor de aprendizagem, em que interagem com estudantes de outras escolas e faculdades da Universidade Católica, é igualmente recordada por Joana César Machado, que também não se esquece de apontar as oportunidades de experiência internacional que são oferecidas pela CPBS aos alunos, através de protocolos com reputadas IES internacionais.

"A excelência da nossa proposta de valor é confirmada pela elevada taxa de empregabilidade dos nossos alunos, que podem ambicionar a carreiras profissionais ou académicas de sucesso, e também pelas contínuas renovações das acreditações mais relevantes a nível nacional e internacional", destaca.