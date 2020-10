Vendas de elétricos crescem em Portugal

As vendas dos veículos elétricos (BEV – 100% elétricos e PHEV – híbridos plug-in) em agosto cresceram 73,2% em relação ao mês homólogo de 2019, mantendo assim a tendência de crescimento de vendas verificada nos últimos meses. Segundo a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE), foram vendidos um total de 1.353 veículos elétricos, dos quais 470 são BEV – 100% elétricos e 882 PHEV – híbridos plug-in, mantendo a quota de mercado no mês de agosto nos 10% e a quota de 11% na totalidade do ano de 2020 (para veículos elétricos ligeiros de passageiros).

Registe-se que no acumulado das duas categorias, os BEV e os PHEV, os híbridos plug-in levam vantagem sobre os elétricos puros, muito por força do mercado empresarial e dos incentivos que beneficiam mais as empresas do que os particulares.

Mantém-se assim o crescimento face a 2019, apesar do efeito da pandemia da covid-19, que provocou recuos nos meses de abril e maio e um crescimento moderado em junho. Desde julho que se registam fortes crescimentos em relação ao mês homólogo de 2019.