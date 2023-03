Cofina distingue os 30 maiores anunciantes do grupo em 2022

O "Cofina Top 30 Anunciantes" foi um evento realizado pela Cofina que contou com a presença dos diretores-gerais e diretores de marketing dos 30 maiores anunciantes do grupo, os diretores das agências de meios em Portugal e a administração, as direções editoriais e comerciais do grupo Cofina.





Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial do grupo Cofina, expressou num discurso enfático o apreço a todos os que acreditaram no projeto CMTV, desde o conceito até ao lançamento. Apesar de o canal nascer num período conturbado do país, com a chegada da troika e a recessão que abalou as grandes, médias e pequenas empresas e toda a sociedade portuguesa, a Cofina fez uma aposta vencedora, aproveitando uma crise e transformando-a numa oportunidade.





"O universo do Correio da Manhã está numa semana de celebrações. A CMTV fez 10 anos e o CM celebrou 44 anos. São dois vetores de uma história de sucesso única dos media em Portugal", disse Carlos Rodrigues.





O presidente da Cofina, Paulo Fernandes, sublinhou que os 10 anos da CMTV "passaram rápido, a administração reconhece a qualidade do trabalho feito e a enorme dedicação de todos no grupo".





O empresário sublinhou ainda "os objetivos que foram atingidos" e traçou um desejo: "Espero que durante os próximos 10 anos continuemos a crescer e sejamos uma televisão reconhecida como inovadora, diferente e corajosa que não deve nada a ninguém".

Uma trajetória épica com parceiros à altura

Se Gago Coutinho e Sacadura Cabral provaram que era possível voar contra todas as expectativas, nesse espírito de audácia e coragem a Cofina celebrou mais uma viagem épica e igualmente fruto da bravura, tenacidade e ambição de quem dá vida ao grupo. Com o seu espírito pioneiro, o projeto CMTV ganhou asas e revolucionou a televisão em Portugal, alcançando a liderança entre todos os canais portugueses.





Conquista que, além dos profissionais do universo Cofina, se deve enormemente à fé e confiança depositada pelos parceiros e anunciantes, indicou Carlos Rodrigues, que escolhem o gigante dos media para divulgarem os seus produtos e fundam assim o domínio de um jornalismo totalmente livre e isento.





"O jornalismo livre e independente é o nosso principal valor. E é esse valor que temos para oferecer a todos os que embarcam nesta jornada connosco. Praticamos uma ética irrepreensível de relacionamento e é por isso que estamos aqui hoje."



A CMTV nasceu e sobreviveu na época da troika. Um momento da história de Portugal em que as empresas se viram obrigadas a desinvestir, a despedir e a retirar dinheiro do mercado. Carlos Rodrigues reconheceu, com orgulho, que a Cofina fez o contrário."O nascimento da CMTV é fruto da vontade do presidente Paulo Fernandes, o empresário dos media a quem Portugal e a democracia devem muito. Merece, sem dúvida, uma homenagem pública. A CMTV resulta também da visão dos acionistas e da administração, contando de forma especial com o apoio do administrador da Cofina, Luís Santana", disse Carlos Rodrigues, acrescentando que "a história da CMTV é uma história de sucesso, que se junta e engrandece o sucesso do próprio Correio da Manhã".





Para o sucesso da CMTV contribuiu um notável grupo de trabalho de jornalistas e ótimos profissionais de todos os setores. Foi o fruto desta particular conjugação de fatores e de talento que permitiu à CMTV, passados 10 anos, ser o canal de subscrição mais visto em Portugal há mais de seis anos.



Carlos Rodrigues descreveu a fórmula do sucesso aplicada no canal. "A CMTV pegou na génese do Correio da Manhã e acrescentou-lhe tecnologia, câmaras, a força de grandes diretos e assumimos um compromisso público que até hoje permanece inabalável: estar em direto em todo o território português e nas regiões autónomas."

A primeira vez que a CMTV suplantou toda a concorrência foi em abril de 2016. Depois, desde o dia 1 janeiro de 2017 que a CMTV é líder absoluta no mercado nacional dos canais de tele[1]visão de subscrição. "Já lá vão seis anos e três meses a liderar e vamos continuar!", sublinhou Carlos Rodrigues.O diretor-geral editorial do grupo Cofina reconheceu que se trata de "uma vitória, de uma aposta ganha, mas sobretudo de um sinal de que os portugueses, público e anunciantes, confiam em nós. Os portugueses confiam no Correio da Manhã, os portugueses confiam na CMTV e confiam em todos os produtos da Cofina. Por uma razão muito simples, de norte a sul do país, seja qual for a idade, o género, classe social ou a região, os portugueses confiam em nós pelo nosso rigor, pela nossa isenção, ou seja, na independência do nosso jornalismo e este é um valor-chave."Para concluir, Carlos Rodrigues deixou a todos os presentes uma garantia. "Portugal pode continuar a contar com a CMTV e nós vamos continuar a contar com todos os portugueses. O nosso trabalho é falar para os portugueses e assim vai continuar a ser", assegurou o diretor-geral editorial.