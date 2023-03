O administrador da Cofina, Luís Santana, celebrou entre colegas e amigos a trajetória de sucesso da Cofina que desde sempre contou com anunciantes fiéis. "Estou especialmente feliz por ter estado em pelo menos dois momentos muito relevantes da história da Cofina, um deles foi o nascimento da CMTV e o outro o nascimento do Correio da Manhã que faz uns impressionantes 44 anos", disse no evento "Cofina TOP 30 Anunciantes". Luís Santana considerou que independentemente das décadas que separam o começo dos dois projetos, cada uma destas marcas foi criada para ser um nome distintivo no panorama dos media. Traduzindo-se em produtos que se distinguem completamente dos outros e que são difíceis de superar pela concorrência.





Distribuídos em plataformas diferentes, a verdade é que também têm muita coisa em comum. Aquilo que melhor os define é a capacidade de vencer o preconceito e afirmarem-se como produtos de referência junto dos consumidores. "Diziam que não éramos capazes de nos afirmar no ambiente de tv, porque supostamente não teríamos competência para fazer televisão, além de frequentemente desvalorizarem os valores fundamentais da organização, que são a salvaguarda do rigor e a independência editorial."





Apesar de todas as barreiras colocadas, Luís Santana explicou que tanto o CM como a CMTV "singraram, tendo conseguido agregar cada vez mais consumidores e fidelizar, de forma consistente, os anunciantes e as suas marcas". Em relação ao futuro, o gestor defendeu que "continuaremos a ter as nossas linhas de desenvolvimento. Vamos sempre acrescentar novas propostas de valor aos nossos produtos para continuar a crescer. Neste momento, já podemos dizer, sem dúvida e por direito próprio, que estamos no grupo dos grandes. Temos uma equipa de trabalho imparável, que é a vitamina do nosso sucesso."