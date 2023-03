“Os anunciantes são chave para um jornalismo isento e democrático”

O fatídico ano de 2020 foi dominado pela pandemia da covid-19. A Cofina fechou esse ano com uma quebra de receitas na ordem dos 25% a 30%, com grande dimensão na imprensa. O diretor-geral comercial da Cofina, Luís Ferreira, revelou que "em dezembro de 2020, eu e o administrador da Cofina, Luís Santana, questionámo-nos sobre como poderíamos dar a volta à situação. Após muitas horas de debate, resolvemos olhar para a CMTV de maneira diferente, como o grande canal nacional que é e perspetivar uma nova narrativa comercial. Almejámos dar mais alma à CMTV. Facultar-lhe mais dimensão."





Em janeiro de 2021 começou o processo de transformação comercial que teve dois focos; uma nova narrativa comercial para a CMTV e a criação da Cofina Boost Solutions. A equipa comercial, depois de estar em 2020 em casa a ver a receita a cair mês após mês, acreditou que era possível ter sucesso na CMTV e na Cofina Boost Solutions e "fez um trabalho extraordinário", referiu o diretor-geral comercial, sublinhando que o objetivo da transformação comercial passava por recuperar 30% da receita no prazo de três anos.



Essa meta foi alcançada em dois anos, com a CMTV fazer o dobro da receita e a Cofina Boost Solutions a triplicar a receita. "A paixão e a entrega pelo trabalho permitiram chegar ao final de 2022 com mais 10% de receita publicitária do que em 2019, por isso só me resta dizer uma palavra: gratidão", disse Luís Ferreira. Uma gratidão que definiu em quatro dimensões.



"A gratidão ao acionista, que acreditou no projeto de transformação comercial; à equipa comercial, que passou meses isolada em casa, em reuniões online, sem saber o dia de amanhã, a ver os clientes a saírem diariamente, enquanto ainda assim continuaram a acreditar que seria possível fazer algo diferente; aos anunciantes que ficaram e aos anunciantes que nos procuraram com um novo propósito de comunicação."





O diretor-geral comercial deixou uma palavra de reconhecimento aos anunciantes e às agências de meios, que num momento pós-crise olharam para a CMTV com um verdadeiro olhar comercial, como um canal de referência de norte a sul do país, em particular com um espírito, uma atitude e proximidade diferentes que levaram a que em dois anos a CMTV exacerbasse ainda mais o seu sucesso comercial.



"A nossa missão é surpreender todos os dias os nossos anunciantes, com novos projetos da Cofina Boost Solutions, sobre produtos e diversas comunicações, feitos para serem divulgados nos nossos títulos Cofina, CMTV, Correio da Manhã, Sábado, Jornal de Negócios… projetos que divulgamos em títulos que se destacam pela sua qualidade informativa e liderança nos seus segmentos", explicou. Luís Ferreira enfatizou os dois mil clientes ativos que fazem parte do universo Cofina, com especial destaque para os 30 maiores clientes distinguidos neste evento.