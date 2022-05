Estudo de caracterização do setor dos frutos secos em Portugal

Na apresentação do estudo “Caracterização do setor dos frutos secos em Portugal”, evidencia-se que o país possui um clima caracterizado por verões quentes e secos e invernos amenos e húmidos, condições ótimas para a produção da grande maioria dos frutos secos.

As culturas como a amêndoa, a noz e a castanha, sobretudo em sistemas de regadio, apresentam excelentes produtividades, tornando Portugal uma geografia muito competitiva a nível mundial.

O estudo referencia que é produzir frutos secos de norte a Sul do país, adaptando a escolha da cultura e da variedade às condições de clima e solo.

Não é de estranhar que Portugal e Espanha sejam os países que mais aumentaram a superfície cultivada e o volume de produção de frutos secos entre 2010 e 2019: mais 49 mil toneladas em Portugal e 290 mil toneladas em Espanha.

Com este crescimento, Portugal posicionou-se como o 5º maior produtor de frutos secos a nível europeu, o que corresponde a 6% da produção europeia de frutos secos.

O saldo da balança comercial europeia, referente a amêndoa, castanha, avelã e noz com e sem casca, apresentou um deficit de 7.163.043 mil dólares. Importa sublinhar que este valor tem sido negativo ao longo dos anos, no entanto, entre 2017 e 2019 houve um acréscimo de 2% no valor do saldo da balança comercial.

110.000 ha

DE FRUTOS SECOS Cresceu 54% em 10 anos

52.000 ha

DE AMÊNDOA

A área aumentou 50% nos últimos 10 anos.

5.400 ha

DE NOZ A área duplicou nos últimos 10 anos.

80.000 t

DE PRODUÇÃO DE FRUTOS SECOS Mais 43% em 10 anos.

230

MILHÕES DE EUROS investidos nos últimos 7 anos, através do PDR.

62 empresas de descasque e transformação.

100

MILHÕES DE EUROS em exportações de frutos secos.