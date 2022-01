A importância da formação contínua

Numa altura tão desafiante em termos económicos, o sucesso das organizações e da gestão empresarial poderá também depender das ferramentas que cada empresário tenha em seu poder para trabalhar. E mais do que o "mero" hardware, falamos aqui de competências pessoais e profissionais cujas escolas de negócios portuguesas têm vindo a fomentar.

É, por exemplo, o caso do ISAG – European Business School que conta com formações neste campo, como as pós-graduações consideradas "fundamentais" por Joana Seixas, subdiretora da instituição por assegurarem, num curto espaço de tempo, "a atualização de competências numa área concreta, que a empresa ou o profissional precisam de conhecer, aprofundar ou integrar de forma mais assertiva nas suas estratégias". Nesse sentido, estes programas de formação devem ser "muito práticos e direcionados a questões, casos e problemáticas concretas com as quais os profissionais se deparam no quotidiano", diz ainda.

Por isso mesmo, o ISAG além da vertente teórica, enquadra também o incentivo ao networking entre pares e com o corpo docente. Destaca-se ainda a promoção de uma grande proximidade com o mercado de trabalho, "através do convite a especialistas de várias áreas para ministrar workshops ou aulas abertas, que reforçam a atualidade e adaptação da formação à realidade empresarial".

Formação end-to-end

No ISEG Executive Education as pós-graduações são importantes por serem "estruturantes, muito relevantes para profissionais em início de carreira e empresários, que face à evolução dos seus negócios e responsabilidades, sentem necessidade de reforçar as suas competências nas diferentes áreas da gestão, da estratégia às finanças, passando pela gestão de pessoas, marketing e comercial", explica o seu presidente, Luís Cardoso.

Os programas executivos, por sua vez, são o state of the art da gestão, sendo "absolutamente fundamental para os executivos dominarem as mais recentes tendências e as suas ferramentas, para serem capazes de criar valor nas suas organizações".

Em matéria formativa, Pedro Brinca, professor auxiliar da NOVA SBE sublinha a importância de os gestores das PME perceberem as dinâmicas do ambiente económico e social em que vivem. "É isto que permite perceber o ecossistema produtivo e comercial e antecipar tendências, sejam elas ao nível do consumidor, da tecnologia, ou mesmo do enquadramento institucional", diz.

Além disso, as formações específicas nas áreas de estratégia, operacional, comercial ou financeira, "capacitam os gestores com as melhores técnicas, ferramentas e estratégias para não só serem competitivos, mas também para estarem um passo à frente da concorrência", acredita o professor da NOVA SBE.

Existe ainda um efeito de networking "forte" neste caso que não pode ser descurado. A verdade é que "estar em programas de formação de executivos com pessoas com perfil de carreira e ambição semelhantes, proporciona novos contactos e oportunidades de negócio e carreira que têm um valor inquestionável". Por fim, lembrando que Portugal "tem um problema grave de baixas qualificações" já que somos o país da UE27 "com maior percentagem de trabalhadores com o 9º ano ou menos de escolaridade" importa sublinhar que esse problema "ainda é pior na gestão". E Pedro Brinca deixa valores concretos: "Nos EUA, 86% dos gestores têm formação superior. Em Portugal apenas 32%." Um estudo recente mostra que se Portugal conseguisse fechar esse gap, "a diferença de produtividade do trabalho entre os EUA e Portugal diminuiria um terço."

Nas PME falta formação em gestão

Patrícia Teixeira Lopes, vice-dean da Porto Business School, recorre também aos números para recordar que diversos estudos demonstram que uma das lacunas das PME portuguesas, quando comparadas com as suas congéneres de países mais desenvolvidos, "é a formação em gestão das suas pessoas". Assim sendo, "esta é uma das razões apontadas para os níveis baixos de produtividade das empresas nacionais". Não será então de estranhar que "a capacitação dos gestores com novas competências em gestão, liderança, transformação digital, modelos de negócio e sustentabilidade" seja "fundamental" para a competitividade das nossas PME, diz a mesma responsável.

Patrícia Teixeira Lopes acredita que não vale a pena disponibilizar novas tecnologias às empresas, se os seus gestores "não sabem como utilizar as tecnologias para o desenvolvimento de novos modelos de negócio ou para a definição de novos processos mais eficientes". Portanto, apenas o "redesenho de processos e de negócios permite obter ganhos de produtividade".