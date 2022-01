A inevitabilidade da transformação digital

Envolvidas num muito real contexto pandémico ao longo dos últimos (quase) dois anos, as pequenas e médias empresas viram-se perante o desafio de conseguir responder às demandas do negócio e às exigências de um cliente cada vez mais digital.

No seu mais recente SMB Trends Report, a Salesforce abordou mais de 2.500 PME globalmente, 42% das quais na Europa, tendo concluído que "a pandemia levou 94% das PME a passar uma parte do negócio para o online". O mesmo estudo dá ainda conta de que, entre as organizações que se tornaram mais tecnológicas, 66% fizeram-no com até 50% das suas infraestruturas e 28% a mais de metade ou até à totalidade dos seus serviços.

Não menos importante é o investimento em digitalização, que, para 71% dos inquiridos, trará benefícios claros ao negócio, não só no imediato (e durante o período pandémico) mas também a longo prazo. Na verdade, é possível perceber que as PME europeias que estão a crescer utilizam mais tecnologia do que as que estão estagnadas ou em decréscimo de atividade: 42% das PME em crescimento utilizam tecnologia no contacto com o cliente, 49% para as vendas e 42% para o marketing.

Finalmente, 73% das PME na Europa dizem pretender manter serviços contactless, nomeadamente nos pagamentos (38%), no serviço ao cliente (38%), no serviço de e-commerce (30%) e nas encomendas mobile (23%).

A mudança de comportamentos do cliente foi o driver principal desta maior digitalização e deverá continuar a sê-lo ao longo de 2022. OS desafios, neste campo, surgem agora ao nível da necessidade de melhorar a jornada do cliente, com uma oferta mais integrada, seamless em todas as plataformas e muito mais digital. Mas também ao nível do investimento naquela que a IDC Portugal chama a terceira plataforma: a inteligência artificial, IoT, robótica e interfaces. O investimento em comunicação e conetividade será igualmente uma forte tendência a observar em 2022, assim como uma nova forma de trabalhar os dados, retirando deles verdadeiro valor para o negócio.