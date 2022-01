As dificuldades de recrutar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O teletrabalho está na moda e hoje em dia já não há quem não procure um emprego que lhe permita abraçar esta nova modalidade que possibilita conciliar mais eficazmente vida pessoal e profissional. E, se é bem verdade que ainda há dois anos o trabalho à distância nem sempre era visto com bons olhos entre as PME nacionais e muito menos era adotado, atualmente a realidade mudou. E esta é uma tendência que veio mesmo para ficar, assumindo ainda maior relevância ao longo de 2022 no que ao recrutamento diz respeito.

As PME (e também empresas de maior dimensão), porém, têm um problema: dificuldade em recrutar profissionais especializados, nomeadamente para áreas que se encontram mais ligadas às tecnologias. O estudo Digital Skills Research, da Salesforce em conjunto com a RAND Europe, revela que 87% dos gestores sofrem as consequências da falta de competências digitais nas suas equipas de trabalho. Não menos importante, 56% das PME europeias têm dificuldade em recrutar para vagas de emprego em tecnologia. Segundo a Salesforce, "a lacuna de competências continuará a crescer até que os cidadãos de origens minoritárias e sub-representadas tenham igual acesso à tecnologia e educação para a reaprendizagem".

O sucesso no recrutamento poderá passar pela promoção de carreiras em tecnologia, pela implementação de programas que acabem com as barreiras institucionais e ainda focar-se menos na educação tradicional e mais nas competências e nas soft skills, tão valorizadas nos dias que correm.

De resto, e a par de uma remuneração competitiva, que é ainda algo muito valorizado, surgem outros benefícios como o processo seletivo mais ágil, as boas práticas de diversidade, equidade e inclusão, períodos de trabalho flexíveis, políticas de bem-estar e de promoção da saúde e ainda planos de desenvolvimento da carreira.