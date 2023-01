BAI Europa, o apoio capital que é preciso

Desde a sua abertura em Portugal em 1998, o BAI Europa (BAIE) beneficia do know-how em trade finance e da experiência nos mercados da África lusófona, com particular destaque para o angolano, usufruindo, ainda, da sua ligação à casa-mãe: BAI, o maior banco privado em Angola.

Com exigência, rigor, agilidade, respeito e ética em tudo o que faz, é uma referência na prestação de serviços financeiros especializados e de qualidade nos vários segmentos de mercado onde opera, ao mesmo tempo que se assume como o parceiro de confiança nas relações Europa-Angola ou, numa perspetiva mais lata, Europa-África, incidindo especialmente nos países de língua portuguesa.

Soluções de apoio e financiamento à medida de cada PME

O BAI Europa sabe que as fórmulas "standard" não se adaptam a todas as empresas. Por este motivo, desenvolve soluções de apoio e financiamento adaptadas às necessidades de cada PME. Estas medidas "passam por financiamentos a médio/longo prazo para reforço da estrutura dos capitais permanentes das empresas ou para financiar projetos de investimento, a soluções de curto prazo para gestão da tesouraria, nomeadamente crédito de apoio à tesouraria sob a forma de descobertos autorizados, contas-correntes caucionadas, limites de apoio à exportação ou os tradicionais financiamentos de curto prazo", afiança Nuno Leal, administrador executivo com o pelouro das áreas de Negócio e Marketing e Comunicação.



O parceiro ideal em tempos incertos

A disrupção nas cadeias produtivas, a inflação elevada, o aumento dos custos de financiamento e as perspetivas de desaceleração da atividade económica tornam a gestão das empresas verdadeiramente desafiante. Compelidas a navegar em "águas turvas" sem pôr em causa a estratégia futura, o maior desafio poderá residir na capacidade de execução presente.

Com o propósito de apoiar os negócios de importação e exportação das PME, as operações de trade finance do BAI Europa destinam-se precisamente a mitigar os riscos do comércio internacional (risco cambial, de crédito, político, de produção, transferência, fraude, etc.), oferecendo maior segurança aos clientes através de soluções suportadas em créditos documentários, emissão de linhas de crédito irrevogáveis ao abrigo de cartas de crédito abertas por bancos correspondentes, desconto das cartas de crédito, cobranças documentárias e prestação de garantias bancárias.

Desta forma, as PME garantem o pagamento a fornecedores ou o recebimento de clientes, veem reduzido o risco na receção da mercadoria no prazo acordado e com a qualidade exigida, e melhoram a gestão da tesouraria.

O elevado grau de exigência e de qualidade que o Banco BAI exige a si próprio reflete-se no sucesso de cada empresa. Sempre.