Balanço de 2021 e perspetivas para 2022 nas PME

Ao longo de 2021, o Setor da Construção e do Imobiliário continuou a dar um imprescindível contributo para a economia, com a produção a registar um crescimento de 4,3%. Em 2022, e tendo em conta os atuais cenários macroeconómicos que apontam para um crescimento da economia acima dos valores verificados no ano passado, estima-se que a produção global do setor registe uma aceleração do seu crescimento, com uma variação positiva de 5,5% da produção e todos os segmentos de atividade a evoluir favoravelmente. Espera-se que a construção de edifícios residenciais cresça 5,5%, mantendo-se um posicionamento competitivo do mercado imobiliário que tem sido caracterizado por uma elevada resiliência. A construção de edifícios não residenciais deverá crescer 1,7%, com a componente privada, a mais afetada pelos impactos da pandemia, a aumentar apenas 0,5% e a componente pública a crescer 3,5%. A engenharia civil, que deverá ser o segmento mais dinâmico em 2022, deverá registar um crescimento de 7,5%, tendo em conta os investimentos previstos no âmbito do PRR e do Portugal 2020, que se encontra no seu ciclo final.

Esta é uma atividade composta, maioritariamente, por PME, e esperamos que estas vejam o seu papel reforçado, enquanto motores do crescimento económico e da retoma da economia, e continuem a demonstrar uma resiliência que tem sido amplamente destacada. Porém, verificam-se atualmente alguns constrangimentos à atividade que estão a afetar significativamente o tecido empresarial, designadamente a falta de mão de obra qualificada, que é um problema apontado, no nosso inquérito à situação do setor, por 79% das empresas do mercado das obras particulares e 73% das empresas do mercado das obras públicas, estando identificada a necessidade de 70 mil trabalhadores. De igual modo, a anómala subida dos preços das matérias-primas, da energia e dos materiais de construção, a par das disrupções nas cadeias globais de produção e distribuição, constitui um sério obstáculo.

Assim, para que as perspetivas para 2022 se concretizem, defendemos a adoção de soluções concretas que permitam salvaguardar o tecido empresarial, já que fatores conjunturais como aqueles que as empresas estão atualmente a enfrentar não podem pôr em causa a retoma. São exemplo disso medidas como a reorientação da formação profissional, tirando partido dos centros de formação de excelência do nosso setor, o CICCOPN e o CENFIC, a implementação de um mecanismo que possibilite aos donos de obra pública fazer face a variações significativas de preços nas empreitadas e a definição de preços-base realistas para os concursos, bem como a definição de uma rigorosa calendarização dos investimentos, em particular do PRR, a qual tem de ser concluída este ano, e do Programa Nacional de Investimentos – PNI 2030.

Portugal não pode ficar à margem de uma Europa que aposta neste setor para emergir desta crise mais preparada para os desafios da competitividade e as nossas PME são decisivas para que Portugal possa, em 2022, repor a economia numa trajetória de crescimento sustentado.



Manuel Reis Campos, presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas – AICCOPN