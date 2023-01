Foco nas PME

Depois de três anos a viver acontecimentos insólitos, muitos e de variados tipos, que impactaram as economias de todo o mundo, 2023 antevê-se incerto.





A leitura positiva desta realidade é que atualmente a incerteza converteu-se na nossa companheira de viagem e as empresas e empresários integram-na como um elemento mais nos seus planos de longo prazo.





Neste tempo, aprendemos a importância de contar com ferramentas úteis, sócios de confiança e planos B, que nos permitam modificar o rumo dos nossos negócios e adaptá-lo à realidade em que vivemos, uma realidade que muda de um dia para o outro e que está marcada nos últimos anos pela geopolítica.





É nestas circunstâncias que entram em jogo as Companhias de seguro de crédito, que devem partilhar a sua experiência e pôr à disposição das empresas os produtos que ajudam a mitigar esses riscos e sirvam como catalisadores do negócio. O seguro de crédito, que protege as empresas das faltas de pagamento ao garantir uma indemnização no caso de um cliente não cumprir as suas obrigações, tem uma penetração estimada no mercado português de apenas e aproximadamente 1%.





Tendo em conta que, em tempos de crise como o que estamos a atravessar, existe uma correlação direta entre a dimensão da empresa e as suas probabilidades de sobrevivência e que qualquer negócio, mas muito especialmente nas pequenas e médias empresas, depende principalmente da capacidade financeira dos seus clientes, é difícil entender porque é que o seguro de crédito não é uma ferramenta mais utilizada por este setor empresarial. Talvez seja, em parte, responsabilidade das seguradoras de crédito, que não souberam demonstrar corretamente a importância do seu papel ou as vantagens da sua função. Em todo caso, podemos afirmar que na Cesce as PME estão no seu foco há muito tempo graças ao trabalho contínuo de aproximação e oferta de produtos que respondam às suas necessidades concretas. Na última década a presença de pequenas e médias empresas na carteira de negócio da Cesce aumentou cerca de 100%.



As empresas precisam do apoio de uma seguradora de crédito, especialista na análise de risco com informação e monotorização das empresas em todo o mundo. O seguro de crédito potencia as vendas das empresas e dá uma garantia para o caso de incumprimento, ressarcindo os prejuízos e desenvolvendo ações de recuperação dos créditos.





Na Cesce temos soluções de seguro de crédito com taxa variável consoante o risco do devedor, mas também com taxa fixa, temos produtos de apenas risk management sem seguro e produtos de seguro só para alguns clientes dos nossos segurados, ou seja, não é necessário colocar no seguro a carteira completa. Os nossos produtos podem garantir 95% de cobertura das faturas dos nossos clientes e pagar as indemnizações em dois meses sem limites máximos de indemnização anual.





Temos o produto Apólice Fácil, que é dirigido às pequenas e médias empresas que queiram segurar vendas até cinco milhões de euros e realizar toda a gestão integralmente online, de uma forma simplificada e com menos carga administrativa de gestão. A apólice tem um prémio fixo ajustado ao volume de faturação e incorpora o serviço de gestão de recuperação da dívida.

O objetivo para 2023 é continuar a apostar neste setor empresarial, conseguindo que o seguro de crédito tenha cada vez mais uma maior recetividade e que, independentemente do seu tamanho e perfil, as empresas portuguesas descubram que o seguro de crédito é um instrumento de gestão fundamental, que ajuda a minimizar os riscos de faltas de pagamento dos clientes nacionais e internacionais e que aporta estabilidade aos resultados da empresa.