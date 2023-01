Formação como motor

Num contexto volátil em termos económicos, em que aos efeitos da pandemia e da guerra se somam os desafios de um mundo em acelerada transformação, é crucial estar preparado. A capacitação de gestores com competências adaptadas a este cenário e uma visão condizente com os novos modelos de negócio, a transformação digital e a sustentabilidade são fundamentais para a competitividade das pequenas e médias empresas portuguesas.

"Cada jornada começa com o primeiro passo" poderia ser o mote da Nova SBE Executive Education, uma escola de formação de executivos de renome internacional que "considera como premissa a aprendizagem enquanto condição essencial à sobrevivência num mundo em constante mutação", sublinha Joana Belo Costa, head of Executive Education Programs.

Ciente de que, na presente conjuntura, as PME são as primeiras a ser impactadas, o seu portefólio dispõe de um conjunto de soluções formativas especialmente adaptadas aos desafios atuais que capacitam os profissionais das PME para gerir e liderar esta mudança.

Neste sentido, a recente Formação em Gestão para PME, feita em parceria com o IAPMEI, Turismo de Portugal, AICEP e o apoio da Fundação "la Caixa", tem como principal objetivo capacitar as PME para liderar o movimento de modernização e competitividade.

Paralelamente, a oferta formativa dispõe de outras soluções que visam a potencialização dos profissionais das PME, como é o caso do xBA – Exponential Business Administration Program, cujo intuito é a preparação para os desafios do futuro e o desenvolvimento de competências de planeamento e ação de forma disruptiva, ou do programa Liderar a Transformação Digital, que procura conferir aos participantes maior proficiência na capacidade de gerir processos de transformação digital complexos, adquirindo uma visão 360º dos principais detratores e facilitadores da adoção de novas formas de trabalhar com suporte tecnológico.

Considerando a realidade do cenário global, por um lado, e do contexto empresarial português, por outro, torna-se fulcral para o sucesso das PME nacionais integrar estas competências e sinergias nas suas organizações.



Lifelong learning

Adaptar continuamente as formações, de maneira que sejam sempre relevantes face aos desafios do momento, é o compromisso assumido (e cumprido) pela instituição, para a qual o lifelong learning – aprender continuamente ao longo da vida – permite agir de forma mais ativa no desenho do futuro.

Enquanto escola de negócios e entidade formadora, a Nova SBE Executive Education assume a missão de apoiar a evolução dos gestores, a qual inclui dotá-los de ferramentas para enfrentar os desafios no panorama empresarial português e mundial e de garantir a sua aplicação no contexto real dos negócios. Para as PME, em específico, "as nossas formações serão ajustadas com vista ao desenvolvimento de competências de gestão, fundamentais à recuperação económica no período pós-pandemia", afirma Joana Belo Costa.

Mas há mais. Além da aposta na formação contínua ao longo da vida, existem duas componentes extremamente valorizadas pelos profissionais atualmente: o networking e o desenvolvimento de carreira. Estes fatores são parte integrante das formações e do acompanhamento proporcionado a todos os participantes, o que é, sem dúvida, uma das grandes mais-valias de fazer parte da Learning Community da Nova SBE.

Executivos de excelência

De acordo com a avaliação de vários rankings e acreditações internacionais, a Nova SBE é uma das melhores escolas de negócios da Europa e uma referência global na formação de executivos. A excelência do painel de professores de renome internacional é complementada com a de especialistas de mercado na formação de gestores de empresas.

Em paralelo, primam pelo nível de praticidade e têm como condição dar a todos os participantes um output concreto no final da formação, seja um framework ou um modelo de pensamento estratégico.

A melhor garantia, porém, é o feedback dos formandos. Segundo Joana Belo Costa, "reconhecem que os modelos tradicionais já não são suficientes e que o desenvolvimento contínuo é essencial para construir um diferencial competitivo, que permita o domínio dos princípios inovadores de gestão".

Um investimento que, além de positivo para quem faz a formação, é considerado valioso pelas próprias PME que veem nestes profissionais agentes de mudança e uma mais-valia para os seus negócios.