iServices projeta novos desafios para 2022

Num ano que se adivinha de metas importantes a ultrapassar, a iServices terá desafios que não vai querer descurar. Bruno Borges, CEO da iServices, explica que “2022 é um ano importante para a nossa área de negócio”. Desde logo porque “entrou em vigor, no dia 1 de janeiro, a nova lei do consumidor que implica que as marcas terão de assegurar um maior prazo de garantia e como tal maior durabilidade dos equipamentos”.

Assim sendo, este responsável fala na necessidade de um “compromisso da sociedade na reutilização dos materiais e dos próprios equipamentos”.

Por norma, se alguém no agregado familiar compra uma nova versão de um equipamento, a tendência “já não é inutilizar o equipamento anterior, colocando-o numa gaveta, mas sim oferecer o mesmo a outro elemento da família que tem um equipamento de inferior desempenho”. Neste contexto, os serviços de reparação da iServices afiguram-se “cruciais, uma vez que ajudam a prolongar o tempo de vida útil dos equipamentos com reparações tão simples como a troca de uma bateria ou de um vidro”.

Ainda no âmbito do seu mercado, Bruno Borges lembra a importância de “aquisição de equipamentos recondicionados, que possuem uma elevada qualidade e, em simultâneo, contribuem para a sustentabilidade do planeta”. Na verdade, para fabricar um telemóvel novo, têm de ser retirados da natureza diversos recursos como “o lítio, o cobalto, o cobre e outros minerais raros como a platina”. Por sua vez, a compra de um equipamento recondicionado economiza, em média, “30 kg de CO2, diversos quilos de matérias-primas e muitos litros de água”.

De olho nos projetos em 2022

Ao longo deste ano, a companhia pretende “prosseguir com o plano de abertura de novas lojas físicas” em cidades nas quais ainda não prestam serviço na hora. Assim, foi delineado um plano de expansão “criterioso” sendo importante para a empresa aproximar-se “cada vez mais dos clientes, sem esquecer que estas aberturas representam também a criação de novos postos de trabalho e, por isso, está a decorrer um processo de recrutamento de novos técnicos de eletrotécnica”.

Bruno Borges refere que, em simultâneo, vão continuar a desenvolver o negócio online e pretendem ainda “expandir a oferta a novos países”. Atualmente, através da loja online da iServices e dos marketplaces onde comercializam equipamentos recondicionados já são “um player de referência em alguns dos principais países da Europa, nomeadamente em Espanha, França, Itália e Alemanha”. Mas o objetivo é chegar mais longe, com base nos preços competitivos no que respeita ao negócio dos equipamentos recondicionados e numa oferta cada vez mais diversificada nos produtos da marca própria: “capas, colunas de som, powerbanks, mochilas e outros acessórios ou gadgets.”.

Por um negócio mais amigo do ambiente

Recordando que a iServices é a “líder nacional nos serviços de reparação de smartphones, tablets e computadores e que trabalha diariamente para manter esse posicionamento”, o seu CEO sublinha que acabaram de ser eleitos como “a Escolha do Consumidor 2022, um prémio que se configura como uma prova da qualidade do serviço que prestado, ao longo destes 10 anos de existência”.

Mas a iServices está também focada nos desafios ambientais que são os principais drivers para 2022: “No que toca ao setor das telecomunicações, estamos habituados a ver filas intermináveis para comprar o último modelo de telemóvel, mas sabemos que a curto-médio prazo estas práticas não são sustentáveis para o planeta. O mundo digital representa já 4% das emissões globais de carbono e o grande impacto da tecnologia na quantidade de lixo produzido prende-se, acima de tudo, com a produção de novos dispositivos.”

Assim sendo, na iServices defende-se a necessidade, urgente, de alterar os hábitos de consumo, incentivando a uma sustentável utilização e reutilização de todos os equipamentos. A empresa pretende “contribuir, verdadeiramente, para uma economia circular na tecnologia”.

Nos produtos de marca própria estão também comprometidos com uma estratégia de eliminação do plástico e de substituição dos materiais de embalagem por alternativas ambientalmente amigáveis: “Sabemos que existe uma crescente expectativa dos consumidores por alternativas eco-friendly e, por esta razão, assumimos a nossa quota de responsabilidade para a criação de alternativas que visam a redução de plástico no consumo quotidiano.”

Bruno Borges sabe que estas mudanças obrigam a um esforço financeiro e de inovação, para encontrar as melhores alternativas, mas são também elas que “permitem continuar a disputar e a conquistar a preferência e a confiança de todos os clientes”

Pandemia foi desafio ultrapassado

E como em todos os setores do mercado, também a iServices se viu a braços com limitações ao nível do seu negócio durante este período de pandemia. Nos momentos que foram muito difíceis para todos os portugueses, “os profissionais da iServices deram uma resposta incrível, conseguindo ultrapassar todos os obstáculos e fazendo frente aos maiores e mais inesperados desafios que foram surgindo”, diz.

Em suma, a pandemia impôs “o distanciamento que as máscaras determinam, mas em contrapartida a proximidade e a vontade de sobreviver como empresa”. Assim sendo, os profissionais da iServices saíram deste período “muito mais fortes e unidos”. Hoje existe, “claramente, um maior sentimento de entreajuda e de proteção entre os elementos das nossas várias equipas”.