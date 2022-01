O aliado certo das PME nacionais

A Yunit Consulting tem como objetivo auxiliar as PME portuguesas. A oferta desta consultora de gestão especializada está focada no apoio ao investimento, sobretudo através de incentivos financeiros e fiscais. "Apoiamos as empresas no Investimento em Inovação e I&D. Com este posicionamento, procuramos reunir competências o mais complementares possível para ajustarmos de forma superior a resposta às necessidades das empresas", começa por explicar Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting.





Por isso, a consultora tem ao seu serviço pessoas das mais diferentes áreas do conhecimento, como economia, finanças e gestão. Assim como das mais diversas especialidades da engenharia: biomédica, mecânica, física, eletrónica, ambiente, agrónoma, nanotecnologia, e não só. "Adicionalmente, temos uma equipa especializada em corporate finance com serviços que vão desde a avaliação de empresas às fusões e aquisições", acrescenta Bernardo Maciel.





Sendo a sua área, quisemos saber quais são os programas de apoio e incentivos ao investimento que podem ser importantes para as PME neste ano de 2022? "Para as PME, claramente o arranque do nosso quadro comunitário – Portugal 2030 – será determinante no momento de investir por parte das empresas", alerta o responsável da Yunit Consulting. E como já são conhecidos os principais eixos que orientarão os incentivos a lançar, mais importante que olhar para os apoios "é começar a planear os investimentos de forma segura e sustentada". "Sem planos de negócio robustos e com as fontes de financiamento corretamente asseguradas, será difícil aproveitar eficazmente este contexto que, reforço, é altamente favorável ao investimento e poderá levar as empresas portuguesas para um patamar de competitividade histórico", destaca.





4ª edição do projeto Heróis PM já tem as candidaturas abertas

Em relação aos projetos da Yunit para este ano, o plano de atividades passa pela "capacidade de resposta" aos desafios que as PME portuguesas enfrentam. "Ao nível do negócio, a resposta competente aos desafios das PME: capitalização e investimento. Do ponto de vista estratégico, a afirmação no mercado dos nossos serviços de corporate finance. Por fim, não menos importante, o retomar da nossa iniciativa Heróis PME, que já vai na 4ª edição." As candidaturas para esta edição estão abertas até 31 de janeiro. Para saber mais aceda aqui.





Os responsáveis da consultora recordam que este projeto sempre foi inspirador e o contexto atual faz com que a mensagem transmitida "seja ainda mais importante". "Portugal tem hoje um imperativo crítico de dar um salto gigante na competitividade das suas empresas, que exige visão, coragem e os meios para que esse salto seja feito através da inovação", explica Bernardo Maciel.





Sobre a forma como a Yunit Consulting pretende posicionar-se no mercado, passa por afirmar a visão que tem para o seu negócio: "Queremos ser o principal parceiro das empresas, do pensamento estratégico até à implementação da mudança. Na verdade, o contexto atual obriga-nos a que assim sejamos, capazes de identificar e diagnosticar as mudanças no mercado, traduzi-las para o contexto de cada um dos nossos clientes e apoiar a sua mudança e adaptação para dar a melhor resposta e continuar a criar valor."





No que diz respeito ao impacto da pandemia na consultora, Bernardo Maciel conta que houve exigências a dois níveis: um primeiro relativo à rapidez em dar resposta às necessidades dos clientes, apoiando-os sobretudo na gestão dos projetos de investimento em curso e gestão adequada da tesouraria; um segundo, relacionado com a necessidade de apoiá-los numa reflexão estratégica de investimento a médio longo prazo.





"Do nosso lado, obrigou-nos a ser mais flexíveis e a aumentar ainda mais a capacidade de adaptação das nossas equipas. Sempre apostámos em pessoas com competências complementares, mas a pandemia ainda enalteceu mais essa necessidade. Sermos competentes desafia-nos a termos uma abordagem cada vez mais holística às diferentes áreas de negócio das empresas", conclui o CEO da Yunit Consulting.