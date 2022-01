O núcleo central da economia comunitária

Na Europa comunitária, o universo das pequenas e médias empresas (PME) constitui a espinha dorsal da economia. Na realidade, elas representam 99% das empresas da União Europeia (UE), o que significa que existem qualquer coisa como 24 milhões de pequenas e médias empresas na UE a 27.

Contas feitas, antes do início da pandemia e da consequente quebra económica sofrida um pouco por toda a parte, as PME tinham sido responsáveis por mais de metade do PIB da UE e empregavam cerca de 100 milhões de trabalhadores. Não será, por isso, de estranhar a necessidade de a União Europeia as ajudar a sobreviver à crise da covid-19 e a outras que se possam vir a instalar.

Num relatório recente, publicado em dezembro pelo Parlamento Europeu, era percetível a preocupação expressa para atualizar a estratégia da Comissão Europeia para as PME à luz da pandemia e das consequências daí advindas.

Entre as diferentes propostas apresentadas pela Comissão, e que vão merecer especial atenção ao longo de 2022, contam-se a necessidade de melhorar o acesso das PME aos mercados fora da UE e alargar o âmbito do programa Erasmus para Jovens Empreendedores Global. Neste último caso, trata-se de garantir que os novos empreendedores, ou os que o desejem vir a ser, aprendam com empresários experientes de outros países terceiros.

Os eurodeputados apelaram igualmente a um (muito desejável) alinhamento da Estratégia para as PME com a Estratégia Industrial, a Estratégia Europeia em matéria de Dados e o Pacto Ecológico Europeu, no sentido de incluir e apoiar ativamente todas as PME no processo de transição para uma Europa mais ecológica e digital.

Setores como o turístico, o hoteleiro, o cultural, o criativo, o dos transportes e o das feiras e eventos, compostos na sua maioria por PME, foram os mais afetados pela crise da covid-19.

Tendo em conta o número de pequenas empresas existentes na UE, ninguém duvida de que estas são verdadeiramente cruciais para a competitividade e a prosperidade da Europa, os ecossistemas industriais, a soberania económica e tecnológica e a resiliência a choques externos.

Burocracia ainda pesa

Dados da Comissão dão conta de que os encargos administrativos excessivos afetam o potencial de crescimento das PME em toda a União: de acordo com o Inquérito sobre as Empresas de 2019 da Eurochambres, os procedimentos administrativos representam um grande desafio para, pelo menos, 78% das PME.

Assim sendo, uma outra questão discutida pela CE tem a ver com a necessidade de diminuir o peso da burocracia no dia a dia das organizações. Na realidade, as pequenas e médias empresas precisam de mais recursos para enfrentar as complexas exigências burocráticas, assistindo-se a um excesso de carga administrativa e regulatória que, no entender dos eurodeputados, tem vindo a prejudicar a capacidade de prosperar, procurando-se agora uma melhor regulamentação e simplificação.

Por exemplo, os eurodeputados manifestaram a sua preocupação no que diz respeito às grandes dificuldades verificadas no acesso às linhas de financiamento do BEI. A este respeito, defenderam uma flexibilização temporária das regras da UE em matéria de auxílios estatais.

Inovação é pedra de toque

O Parlamento Europeu alertou ainda para a necessidade de as PME serem tidas em conta nos investimentos para a inovação, desenvolvendo-se iniciativas-piloto para acelerar a adoção de soluções de comércio eletrónico pelas PME, uma vez que a pandemia empurrou as pequenas empresas para modelos de negócios digitais.

Até agora, apenas 17% das PME integraram com sucesso a tecnologia digital nos seus negócios, embora esse número tenha aumentado durante a pandemia.

Os eurodeputados apelam à Comissão e aos Estados-membros para que invistam em áreas como a economia de dados, a inteligência artificial, a produção inteligente, a Internet das Coisas e a computação quântica, e para que garantam uma forte componente associada às PME nas mesmas.

Atualmente, cerca de 600 mil PME exportam para fora da UE. Essas empresas que tentam aceder ao mercado global só melhorarão a sua competitividade se forem apoiadas tanto em nível local quanto internacional, como o sublinham os eurodeputados.