Sustentabilidade: mudança em curso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de o estudo "Small Business, Big Opportunity" da Sage mostrar que mais de metade das PME portuguesas considera este tema importante para o sucesso das suas organizações, o inquérito realizado no âmbito do Projeto Europeu Erasmus + CATALYST refere que mais de um quarto das PME nacionais desconhecem os conceitos básicos relativos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e à sustentabilidade dos modelos de negócio. E que, mesmo a maior parte das empresas familiarizadas com os ODS, desconhece a forma de os integrar nas organizações.

Facto é que, para aumentarem a competitividade nos mercados nacional e internacionais, as PME nacionais necessitam de incorporar princípios de sustentabilidade nos seus modelos de negócio. Todavia, segundo o inquérito + CATALYST, a maioria das pequenas e médias empresas não têm real consciência do valor acrescentado que a mesma pode trazer ao seu negócio nem visão estratégia para adaptar as organizações aos desafios da sustentabilidade.





Custos e falta de competência

Os obstáculos mais destacados pelas empresas inquiridas no estudo da Sage são os custos onerosos para implementar políticas sustentáveis e a falta de retorno financeiro imediato, além da falta de competências e conhecimentos necessários para o fazer, do tempo que é necessário despender e da crença de que os clientes não estão muito interessados nestas questões. Esta realidade, indica o estudo + CATALYST, põe em causa a competitividade e produtividade das PME a médio e longo prazo.





Uma coisa é certa: existe uma oportunidade de negócio na sustentabilidade. As empresas que não seguirem esta linha de mudança irão ficar para trás na corrida.