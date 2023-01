Yunit leva a sua empresa mais longe

Ousadia, confiança, transparência, compromisso e individualidade são os valores que movem a Yunit Consulting, empresa com larga experiência na consultoria e gestão de projetos, cujo rigor transparece numa taxa média de sucesso de 76% dos projetos que acompanha.

Num contexto pautado pela incerteza à escala global, é exigida ação, no sentido de tirar o maior partido das condições existentes com vista à expansão dos negócios das PME. Ação é o middle name da Yunit, consultora especializada em acompanhar todas as fases de evolução de cada empresa – desde o plano de negócios, à captação de financiamento e implementação dos projetos de investimento –, quando o tema é dar o salto qualitativo e alcançar o tão almejado êxito.

Urge fazer a diferença

De acordo com Bernardo Maciel, CEO Yunit Consulting, a missão da consultora "é ser o principal parceiro das PME nos momentos-chave de tomada de decisões para o seu crescimento, desbloqueando possibilidades e promovendo o seu pleno potencial."

A sua oferta está focada no apoio ao investimento, sobretudo através de incentivos financeiros e fiscais, inclusive no investimento em inovação e I&D. Para tal, assume como estratégia a combinação de recursos das mais variadas áreas – economia, finanças, gestão, engenharia (biomédica, mecânica, física, eletrónica, ambiente, agrónoma, nanotecnologia, etc.) – para ajustar a resposta às necessidades de cada cliente.

Desta feita, a empresa não só está envolvida na reflexão estratégica e no apoio à tomada de decisão dos gestores, como também na capacidade de execução dos diferentes projetos, na qual a profundidade técnica e a competência fazem toda a diferença. Se existe uma oportunidade onde menos se espera, identificá-la e aplicá-la é o talento da consultora. "A elevada capilaridade geográfica e setorial dos nossos clientes, a heterogeneidade das competências técnicas das nossas pessoas e a forma cúmplice e solidária com que atuamos junto dos nossos clientes (até porque a Yunit Consulting também é PME) deixam uma marca própria no mercado", assegura o CEO da empresa.





"A Yunit Consulting auxilia as PME a potenciar a aprovação dos seus projetos de investimento e na otimização fiscal dos investimentos que efetuam" Bernardo Maciel, CEO Yunit Consulting

O braço-direito das PME portuguesas

A Yunit Consulting acompanha os clientes ao longo de todo o ciclo de vida, com soluções de crescimento e de eficiência. Além do apoio à capitalização e investimento das PME, auxilia-as "a potenciar a aprovação dos seus projetos de investimento (aumentar a capacidade produtiva, adquirir novos equipamentos, expandir a atividade nos mercados internacionais ou apostar na conceção e criação de novos produtos) e na otimização fiscal dos investimentos que efetuam, de forma a reduzir a carga fiscal a que estão sujeitas e, deste modo, aumentar a sua liquidez".

No que concerne à preparação dos projetos de investimento, define a melhor estratégia e apoia todo o processo, inclusive no que toca às fontes de financiamento e à procura de investidores, abertura de capital ou aquisição de outras sociedades.

O sucesso da Yunit Consulting depende do sucesso dos seus clientes. É para eles que trabalha todos os dias.



Desafios para 2023

No plano de atividades para 2023, além da capacidade de resposta aos desafios das PME nacionais, a Yunit Consulting quer afirmar no mercado os seus serviços de corporate finance e lançar soluções customizadas no âmbito da consultoria financeira.