KSB investe na assistência técnica própria

Contrariando a atual tendência do mercado de fabricantes de bombas e válvulas, de entregar a assistência técnica dos produtos que fabricam a empresas externas, como distribuidores e revendedores, a KSB é das poucas marcas que mantêm e investem na assistência técnica própria, a qual presta diretamente à esmagadora maioria dos seus clientes, através de técnicos pertencentes aos quadros da empresa.

A KSB tem assistência técnica própria há mais de 20 anos, tendo vindo a aumentar o número de técnicos e o nível de investimento nessa área, pois acredita que a formação contínua em fábrica, a melhoria das ferramentas e a melhoria dos processos são a melhor forma de garantir o elevado nível técnico e qualidade dos seus mecânicos, a rapidez de intervenção da empresa e a máxima eficiência dos seus serviços. Estes são aspetos fundamentais para a prestação de um serviço de excelência, quer em termos técnicos, quer económicos, aos seus clientes.

São vários os exemplos que se podem dar, que comprovam o investimento que a KSB tem feito em pessoal e material. "Contratámos recentemente um técnico adicional especialista em automação e controlo, uma área com cada vez maior relevância, mesmo em equipamentos eletromecânicos como as bombas e as válvulas", começa por dizer Alexandre Silva, responsável da Assistência Técnica da KSB, prosseguindo: "Também adquirimos há pouco tempo um dispositivo analisador de vibrações de última geração adicional e uma máquina de lavagem profunda de peças adicional; e remodelámos recentemente o sistema de exaustão da cabina de pintura."

Alexandre Silva acrescenta ainda que "para 2024 está já previsto e orçamentado um investimento de remodelação total da oficina de Sintra, onde está a sede, no valor de 50 mil euros, que inclui novas ferramentas para os técnicos e diversos novos equipamentos, bem como a contratação de mais um técnico, que permitirá a melhoria das condições de trabalho e maior capacidade de resposta às necessidades dos clientes".

Assistência técnica de excelência

Sobre a qualidade dos técnicos da KSB são "altamente competentes, pois não só têm mais de dez anos de experiência na reparação de bombas e recebem formação regular em fábrica, como estão integrados numa cultura de empresa que promove a proatividade, o foco na resolução dos problemas, a responsabilidade e disponibilidade para ajudar os clientes."

Alexandre Silva dá como exemplos dessa competência a revisão feita há pouco tempo de "duas das suas sete enormes bombas instaladas no perímetro de rega da Barragem dos Minutos, no Alentejo, cada uma com um caudal de 1.500 m3/h, a uma altura ‘de bombagem’ de 87 m". E a recente revisão, "num muito curto espaço de tempo, de uma bomba de muito alta pressão, de alimentação à caldeira de recuperação, da Biotek em Vila Velha de Ródão, com um caudal de 128 m3/h, a uma altura ‘de bombagem’ de 1.480 m e a uma temperatura de 130 °C".

Para as situações mais complicadas, a KSB tem ainda em fábrica um corpo de cientistas experientes e especializados nas diversas áreas da eletromecânica e automação, a quem pode recorrer em caso de necessidade.





Presente nas maiores indústrias e centro de decisão em Portugal

Os produtos da KSB estão presentes em muitas das grandes indústrias do nosso país, em diversas empresas de abastecimento de água e tratamento de esgotos e em muitos edifícios de referência, desde hospitais a centros comerciais passando por hotéis.





Alexandre Silva relembra que "a KSB é também o único fabricante de bombas centrífugas de nível internacional com centro de decisão em Portugal, o que permite responder aos clientes de forma célere e flexível, adaptando-se rapidamente às necessidades dos seus clientes e do mercado".





O responsável da marca dá alguns exemplos de como os clientes saem beneficiados pelo facto de o centro de decisão estar em Portugal e de lidarem diretamente com a assistência técnica do fabricante: "As tomadas de decisão sobre garantias ou resolução de imprevistos são rápidas; os prazos de marcações de intervenções também são rápidos; e o suporte técnico é eficiente, permitindo encontrar a melhor solução, pois a comunicação é direta entre os técnicos do fabricante e o cliente utilizador e entre os técnicos do fabricante que estão no terreno e o suporte em fábrica."